A Zeina Hotels menedzser study tour a sikeres szezonért

A Zeina Hotels (Continental Hotel Budapest, a Boutique Hotel Budapest és a Prestige Hotel Budapest) felső és középvezetői a közelmúltban tartott mallorcai szakmai tanulmányúttal, study tourral zárták le a sikeres 2023-as évet, indították a 2024-es üzleti esztendőt.

„Mallorcán, a pihenés és a szállodáink szakemberei közötti szakmai konzultáció mellett, a megszokott munkakörnyezetből kilépve, a spanyolországi tapasztalatszerzés is fókuszba került a közelmúltban lezajlott study touron. Ami már csak azért is hasznos volt, mert ahogyan már itthon is érződik, Mallorcán is látszott, hogy a pandémia után több tekintetben is új hangsúlyok jelentek meg a vendégek elvárásaiban. Ezért is volt értelme annak, hogy miközben a Covid előtti években mindig magyarországi helyszíneken tartottuk a hasonló összejöveteleket, most a szállodáink felső és középvezetőivel egy nemzetközileg rendkívül sikeres desztinációra utazva beszéltük át a jól sikerül tavalyi esztendő eredményeit és a 2024-es stratégiát”- fejtette ki Géher Zoltán a Zeina Hotels brand managere, a Continental Hotel Budapest szálloda igazgatója.

A mallorcai kirándulás során a Continental Hotel Budapest, a Boutique Hotel Budapest és a Prestige Hotel Budapest szakemberei az elmúlt évek tapasztalatainak ismertetése mellett az új ötleteiket is megosztották a vendégélmény további javítása, a munkafolyamatok hatékonyságának növelése és a piaci pozíció erősítése érdekében.

Ennek kapcsán egyértelművé tették, hogy a 2024-es sikerhez is elengedhetetlen, hogy a szállodalánc minden tagjának és minden részlegének kiemelkedően kell teljesítenie, miközben az elkötelezett munka mellett a kreatív, újító ötletekre is szükség van.

