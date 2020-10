Adóváltozások vs. vállalkozások – ki nyer ma?

Az év utolsó hónapjaiban megszokott szituáció az adórendelkezések tömeges módosítása. Az adórendszert a következő esztendőre felkészítő parlamenti jogszabálydömping kihívás elé állítja a cégeket, s ezt idén tovább fokozza a koronavírus-járványhelyzet. A tervezhetőséghez és az adóoptimalizációs folyamatok eredményességéhez nélkülözhetetlen, hogy a vállalkozások tisztában legyenek azzal, miként alakul az adózás, a társadalombiztosítás és a számvitel jogi környezete.

Ezért az a legbiztosabb, legjobb választás, ha a cégvezetők – még ha nem is ismernek minden szakaszt – rendelkeznek bizonyos fokú rálátással a kérdéskörre. Azontúl, hogy általában terheli őket a jogi felelősség, az adózási döntések (például, hogy igénybe vehet-e a cég bizonyos támogatásokat) stratégiai megalapozásához is szükséges a tájékozottság.

Hogyan tovább?

Elsőként valószínűleg mindenki az adózás „Szent Gráljaira”, a könyvelőkre gondol. Tény, hogy egy jó könyvelő aranyat ér, azonban tőlük sem várható el, hogy ismereteik a terület minden apró négyzetmilliméterét lefedjék, s az ügyfeleiket kimerítően, valamennyi jogszabályi rezdülésről tájékoztassák – már csak általános leterheltségük okán sem.

Aki hosszasan szeret szörfölni a hatóságok virtuális világában, felvilágosításért a NAV hivatalos oldalát is meglátogathatja, azonban a jogászok által írt állásfoglalások értelmezése és átültetése az adott vállalkozás életébe gyakran a szakértők között is vitát szít. Fontos továbbá tudni, hogy a NAV konkrét ügyek és kérdések mentén ad ki állásfoglalást, és annak sincs jogi kötőereje. Ha a mi cégünknél egyetlen apró részletben is eltérés van, már nem biztos, hogy az adott állásfoglalás ránk is alkalmazható.

Fordulhatunk adótanácsadóhoz is, aki teljes mértékben cégre szabottan lát el minket információkkal, azonban hozzáadott értékét tekintve valószínűleg ez a lehető legköltségesebb opció mind közül.

Akkor itt a cégek csak vesztesek lehetnek?

