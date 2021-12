Akár 280.000 forintot is kaphatunk, ha félreteszünk a nyugdíjunkra 

Leendő nyugdíjunk kiegészítésére gyűjteni nem csupán egy elővigyázatosság, hanem elengedhetetlen, ha nem szeretnénk idős korunkban nélkülözni. Kérdés csupán, hogy mikor kezdünk el megtakarítani e célra: ha még idén, akkor akár 280.000 forintot is visszakaphatunk az államtól.

Érdekel az állampapírok világa? Szeretnéd anyagilag megalapozni nyugdíjas éveidet? Visszakapnál akár 280.000 forintot az idén befizetett adódból? Ha mindhárom kérdésre “igen” a válaszod, akkor cikkünkből megismerheted a konkrét lépéseket.

Miért létfontosságú, hogy legyen nyugdíjcélú megtakarításunk?

Arról már mindannyian hallottunk, hogy érdemes időben, már egész fiatalon elkezdeni félretenni nyugdíjas éveinkre. Ám azzal már kevesen vannak tisztában, hogy az állam is támogatja a nyugdíjcélú megtakarításokat. Ennek az az oka, hogy az állami nyugdíjrendszernek olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amely nem kezelhető a lakosság öngondoskodása nélkül.

Az elöregedő társadalom nemzetközi szinten súlyos problémát jelent: az egyre kevesebb az aktív munkavállaló, így az általunk befizetett járulék is, miközben egyre több, a ráadásul hosszabb ideig élő nyugdíjas. Erre a folyamatosan fennálló, sőt, egyre fokozódó problémára az állam jelenleg két, reális módon tud felelni: a nyugdíjkorhatár óvatos emelésével és a nyugdíjak összegének csökkentésével.

Már 10-15 év múlva is jelentősen alacsonyabbak lesznek a nyugdíjösszegek, 30 év múlva pedig a szakértői becslések szerint a nettó fizetésünk csupán 30-40 százalékát fogjuk nyugdíjként megkapni.

Kereskedjünk értékpapírokkal a magasabb nyugdíjért!

Elengedhetetlen hát, hogy öngondoskodással teremtsük meg azt az összeget, amellyel kiegészítjük majd az állami nyugdíjunkat. Erre úgy is lehetőségünk van, hogy értékpapírokkal kereskedünk: az egyik államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma a Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ), amely úgy működik, mint egy hagyományos értékpapírszámla.

Bármikor, bármekkora összeget befizethetünk rá, és mi döntjük el, hogy mikor, milyen értékpapírt vásárolunk a számlánkra. Az elérhető hozamok pedig szintén a mi döntéseinktől függenek, vagyis attól, hogyan kereskedünk értékpapírjainkkal.

Állami támogatás: kamatadómentesség és adóvisszatérítés

Már 5000 forintos befizetéssel megnyithajtuk a számlánkat, amelyen a nyugdíjkorhatár eléréséig gyűjthetjük és gyarapíthatjuk pénzünket. A NYESZ elindítása akkor előnyös, hogyha nyugdíjkorhatár elérését megelőzően nem nyúlunk hozzá.

A hosszú távú elköteleződést az állam pénzbeli támogatással honorálja: személyi jövedelemadónkból visszakapjuk, vagyis a számlánkon évente jóváírják az adott évi befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 100.000 forintot. Ezen kívül pedig kamatadó- és tőzsdei árfolyamnyereség-adó mentesen vehető fel a számlánkon összegyűlt összeg.

Ha Nyugdíj Előtakarékossági Számlát szeretnénk indítani, akkor érdemes alaposan megismerni a részleteket. De már a fentiekből is látható, hogy a NYESZ esetében ajánlatos érteni a pénzügyekhez, hiszen értékpapírjainkat nekünk kell kezelnünk. Járatosnak kell lennünk tehát a befektetések világában, tudnunk kell, hogy mikor érdemes eladni vagy megvásárolni és milyen jellegű értékpapírt, valamint időt és energiát kell szánni a megalapozott pénzügyi döntésekre.

Pénzügyi jártasságot nem igénylő, államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások

Azonban van még két, államilag támogatott nyugdíj-megtakarítási forma is, amelyeknek a lehetőségeivel pénzügyi képzettség nélkül is élhetünk. Az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) tagjaként egyéni számlán gyűjthetjük a megtakarításunkat, befizetéseinket pedig a pénztár fekteti be jellemzően állampapírokba és magyar részvényekbe. Már havi 4.000 forintos díjjal indíthatunk ilyen megtakarítást, amely a nyugdíjkorhatár eléréséig szól, és ugyanúgy vonatkozik rá a kamatadómentesség, valamint az állami támogatás. Vagyis évente jóváírják a számlánkon a befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 150.000 forintot.

A harmadik, államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma a nyugdíjbiztosítás, amely jellemzően havi 8.000 forinttól indítható, befektetésünket pedig pénzügyi szakértők kezelik. A nyugdíjbiztosítás esetén is kamatadómentesen juthatunk hozzá pénzünkhöz, a lejárata pedig az a nyugdíjkorhatár, amely a szerződéskötés idején érvényben van. Vagyis ha idén kötjük meg, akkor mindenképpen 65 éves korunkban kapjuk meg a számlánkon összegyűlt összeget.

A nyugdíjbiztosításnál is igénybe vehetjük a 20 százalékos adóvisszatérítést, legfeljebb 130.000 forintot – és érdemes tudni, hogy egyedül ennél a konstrukciónál arra is lehetőségünk van, hogy akkor is megkapjuk ezt a támogatást, ha nem fizetünk személyi jövedelemadót.

És hogyan kaphatunk 280.000 forintot?

Egyszerre többféle nyugdíjcélú megtakarítást is indíthatunk: ez esetben maximálisan 280.000 forint igényelhető vissza befizetéseink 20 százalékos adóvisszatérítéseként.

Érdemes hát még ezekben a hátralévő napokban lépni, ha egyébként is terveztük, hogy elkezdünk félretenni a nyugdíjunk kiegészítésére. Hiszen ha várunk, egyrészt csökken az az összeg, amelyet össze tudunk gyűjteni, másrészt az idei adónkból az “államnál hagyunk” akár 280.000 forintot.

Most még zsebre tehetjük: ennyivel több pénzünk lehet azokon a számlákon, amelyek nyugdíjas éveink biztonságát, kiegyensúlyozottságát, pénzügyi felhőtlenségét alapozzák meg. Erre az állami nyugdíjrendszer problémái miatt kizárólag öngondoskodással van lehetőségünk. A kérdés csak az, hogy mikor hozzuk meg a döntést és kezdünk el megtakarítani.