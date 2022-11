ALD: a flottapiacon most kulcskérdés a gyorsaság

A gépjármű flottapiacot is érzékenyen érintette, hogy az elmúlt időszakban összeomlott ellátási láncok miatt hosszabb ideje késik az új autók leszállítása. Az ügyfeleknek esetenként a tervezettnél tovább kellett használniuk a járművet, miközben a túlfutás miatt előre nem tervzett szervizköltség is növelhette a kiadásokat. Emellett az üzemanyag drágulása, a forint jelentős árfolyammozgása és a fenntarthatóság iránti igény is kihívásokat rejt – fejtette ki Kövesdán Balázs, a piacvezető ALD Automotive Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója.

„Az ellátási láncokban keletkezett fennakadás a mi cégünket is korábban még nem tapasztalt helyzet elé állította. Mivel meggyőződésünk, hogy az ilyen kihívások idején a gyors és testreszabott megoldás jelenti a legnagyobb segítséget, multinacionális hátterünknek köszönhetően a lehető leggyorsabban reagáltunk azzal, hogy olyan rugalmas konstrukciókat kínáltunk, mint amilyen a középtávú bérlet – az ALD Flex. Ha például egy új munkatárs belépésénél az új autóra egy-két évet is várni kellene, vagy amikor a magas futásteljesítmény miatt az autó már nem üzemeltethető gazdaságosan -, a flexibilisen használható 500 autóból álló Flex flottánk jelenti a megoldást. Más esetekben, ahol a futásteljesítmény még lehetővé tette, ott a leggazdaságosabb megoldást, a futamidő hosszabbítás javasoltuk. Emellett a teljes országot lefedő szerviz partnereink támogatására is nagy hangsúlyt fektettünk. Nem mondom, hogy ez nem igényelt extra erőfeszítéseket, de mindig az a cél lebegett előttünk, hogy a gépjárműveinket használó bérlőink üzletfolytonosságának fenntartása mindennél fontosabb” – mondta el Kövesdán Balázs.

Aki a szervizkapcsolatokra kitérve folytatta: miközben a megnövekedett futásteljesítmény a szervizigény megnövekedését eredményezte, az ellátási láncok összeomlása alkatrészhiányt is generált. Ezért tartja kulcsfontosságúnak, hogy a korábbi, tudatos kiválasztás eredményeként olyan szervizpartnerekkel állnak kapcsolatban, akik áruellátottságuknak, célszerszámozottságuknak és gyártói támogatottságuknak is köszönhetően, szükség esetén prompt megoldásokat adnak a beérkező igényekre. Mivel így is előfordulhat, hogy a gyári alkatrészre hónapokat várni kell, ilyenkor ismét csak a Flex flotta átmeneti használata jelenteti a biztos megoldást. A szakember hozzátette: mivel az ügyfelek nem szeretnének akár egy-két évet is várni az új autóra, többen is a korábban kevésbé favorizált márkák felé fordultak.

„Volt olyan rendelés, amit az ügyfél azért mondott vissza 6 hónap után mert már nem volt szükség a gépjárműre. Sajnos a jelenlegi helyzetben az ilyen előfordul, ezért is nehéz előre tervezni. Pontosan ezért van szükség olyan új márkák bevonására, amelyek eddig nem voltak választhatók az adott vállalat cégautó szabályzatában. A mostani helyzet jellemzően azt eredményezte, hogy a vásárlók a kedvelt nyugati márkákról az ismert és a kevésbé neves keleti márkák felé vándoroltak át. Olyan gyártókat részesítve előnyben, amelyek központja Japánban, Dél-Koreában, sőt esetleg Kínában van. Ilyenkor eredendően a gyorsabb szállítási határidő volt a váltás oka. Mindemellett, az sem mellékes, hogy mára a minőséget és a biztonságot tekintve a felkapott brandek mellett, az újabb márkák is bőven felzárkóztak a nyugati konkurenseik mellé” – elemez a kereskedelmi igazgató.

A kihívások kapcsán az is megkerülhetetlen, hogy a forint árfolyamgyengülése, az új autók árának januárhoz viszonyított, átlagosan 25-30 százalék körüli drágulása sem kedvezett a piacnak, ahol ez a havi bérleti díjakban is megmutatkozott. Kövesdán Balázs úgy látja, hogy miközben az új autók árának növekménye és az elszálló jegybanki alapkamat sem segítette a szektort, a használtautók árának emelkedése teret nyithatott annak, hogy a gépjárművek maradványértékeit javítsák.

„Teljesen mindegy, hogy operatív-, pénzügyi lízingről vagy készpénzes beszerzésről beszélünk, az idei évben – januártól szeptemberig mért adatok alapján – 12%-kal kevesebb új céges autót helyzetek forgalomba a tavalyi év azonos időszakához mérten. Az idei évben 72 438 darab, míg a tavalyi évben 81 887 darab új autót adtak át az előbb említett időszak alatt. Szakértők szerint ez a negatív trend az év végéig a 20-25%-ot is elérheti. Már csak azért is, mert az üzemanyag árának jelentős növekedése is rontotta a helyzetet. A fogyasztás optimalizálására ugyanakkor több megoldásunk is van. Elsőként az online elvégezhető vezetéstechnikai tréningünket említeném meg, amely a COVID alatt egy nagyon jó alternatív megoldás volt. Elsőre furán hangozhat, de tény, hogy az online vezetéstechnikai tréninggel globálisan, kimutathatóan 5%-os megtakarítást érhettek el az ügyfeleink. Ezen felül elérhetők a DrivingCamp közösen összeállított gyakorlati vezetéstechnikai programjai is.”

Tapasztalatai szerint az új trendek közé tartozik a cégek és a vásárlók fenntarthatóság iránti elkötelezettségének erősödése is. Ami az elektromos hajtáslánc iránt megnövekedett keresletben is megmutatkozik.

„Miközben a korábbinál érezhetően többen vásárolnak elektromos autót, azt is fontos megjegyezni, hogy Magyarország még nem tart ott, ahol a francia, a holland vagy akár a német piac. A legfontosabb, amivel az elektromos autózást ma Magyarországon támogatni lehetne, a vásárlásokhoz társuló financiális hozzájárulás lenne, aminek hatása a korábbi években a kimagasló új elektromos autó forgalomba helyezésben is megmutatkozott. Egyébként, jellemzően a multinacionális háttérrel rendelkező vállalkozásoknál erős az alternatív meghajtások iránti érdeklődés, köszönhetően annak, hogy anyavállalataik, csökkentve karbon lábnyomuk mértékét, ezt támogatják. Összességében pedig egy nagyon jól kirajzolódó trendet láthatunk az új autó forgalomba helyezések kapcsán, ami a dízel meghajtású személygépjárművek csökkenését és a hibrid, plug-in hibrid, valamint a teljesen elektromos személygépjárművek eladásának növekedését mutatja.

Ezekhez az új hajtásláncokhoz nyújtunk támogatást az ALD Electric szolgáltatásunkkal. Az ügyfeleink töltését azzal igyekszünk gondtalanná tenni, hogy miközben a partnereink országos töltő hálózatát elérhetővé tesszük, az otthoni töltő telepítését és az azon keresztüli töltések monitorozását, elszámolását is biztosítjuk. Igaz az utóbbi esetében az elszámolás még csak technikai kérdés, mert a jogi környezet még nem teszi lehetővé, hogy a céges autó otthoni töltését az alkalmazott a munkáltató felé elszámolja. De amint ez kedvezően megváltozik, úgy a mi rendszereink ezeket az elszámolásokat is képesek lesznek elkészíteni.”

Az autóiparban zajló elektromos forradalom mellett ma már a járműmegosztás sem elhanyagolható mértékű. A szakember úgy látja, hogy miközben ez a megoldás a flottapiacon még sosem volt ennyire népszerű Magyarországon, a flottaüzletágban még mindig csak az elején járunk a trendnek. Meglátása szerint itthon két ok nem hagyja kibontakozni ezt a nyugati trendet: az egyik az „én” autómat ne vezesse más, a másik pedig az elérhető szolgáltatók hiányából és az elérhető modellek alacsony választékából fakad. Miközben egy cégen belüli járműmegosztás sem mindig tud megvalósulni, egy cégautó naponta mindössze 10%-ot van használatban.

„A flottapiacon ma azt látjuk, hogy a nemzetközi vállalatok extra juttatásként kezelik a „car sharing” szolgáltatást. Ezzel már nem csak azok juthatnak ilyen megoldáshoz, akiknek amúgy is van céges autójuk, hanem azok is, akik nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel. Ahol a céges autó mellé jár ez a szolgáltatás ott jellemzően a szerviz idejére biztosítják azt, így tartva fenn a munkavállaló folyamatos mobilitását. Anyavállalatunk több leányvállalatánál is elérhető már a járműmegosztás és akár további mikro mobilitási – elektromos bicikli vagy roller – megoldás is, amelyek adaptációjára hamarosan Magyarországon is sor kerül majd”- értékelte a helyzetet a szakember.

Kövesdán Balázs azt is fontosnak tartja, hogy miközben a gépjárműgyártóknál és üzemeltetőknél egyre erősebben érződik a fenntarthatóság iránti igény, az ALD Automotive önmagára nézve is kötelezőnek tartja a fenntartható működést. Az ehhez kapcsolódó többféle programjuk közül az ALD Electric keretében az ügyfeleikkel közösen kialakított, személyre szabott elektromos jármű-stratégia és átállási terv segítségével járulnak hozzá a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. A Move2025 stratégiai terv nemcsak a fenntartható mobilitás jövőjének alakítását foglalja magában, hanem elkötelezett és felelős munkáltatóként a vezető testületekben a nők arányának 35%-ra növelését és a vállalat belső ökológiai lábnyomának további 30%-os csökkentését is megvalósítja 2025-re a 2019-es szinthez mérten.

