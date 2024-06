Az Audi titkos múzeuma, az elektrifikáció útja és egy jótékonysági akció

Egy prémium márka történelmén keresztül érti meg az ember igazán azt a szakmai tradíciót, vállalati kultúrát és megújulási képességet, ami az Audi fejlődését az elmúlt 120 évben meghatározta. Magyarázza Zakariás Fruzsina az Audi márkaigazgatója arról az utazásról, amelynek során a közelmúltban, a márka legrégebbi autói mellett a jövő modelljeit is megismerhette.

„A közelmúltban az Audi központjában járva, Ingolstadtban az Audi Tradition részlegét is volt szerencsém megnézni, ami azért különleges hely, mert a nagyközönség előtt nyitva álló Audi múzeummal szemben ide csak különleges esetekben, úgynevezett titkos túrák alkalmával lehet belépni. A titkos szó annyira igaz, hogy még az ott készült képeket sem küldhetem el senkinek, mert a márka történetét, DNS-ét meghatározó olyan különleges, történelmi autók vannak azon a helyen, amelyek felbecsülhetetlen értéket képviselnek az Audi és a mobilitás világában” – fejti ki Zakariás Fruzsina,aki számára a legizgalmasabb az az 1912-13-ban és 14-ben díjnyertes Auto Union modell volt, ami egykoron a Zell am See befagyott jegén zajló gyorsulási versenyt megnyerte.

„Miközben a márka egész történelmét megismerhettem, az is nagyon tanulságos volt, hogy az Audi, ami négy márka a DKW, a Horch és a Wanderer összeolvadásából jött létre 1932-ben, egy olyan időben született meg, amikor az 1929-es nagy világválság utáni recesszió kikövetelte az iparág konszolidációját. Nem véletlen, hogy a Németországban abban az időben működő 70-nél több autógyárból mára csak a 11 legerősebb maradt talpon. Ami azért is aktuális, mert manapság a piaci megtorpanás és az elektromos átalakulás, az elektrifikáció időszakában olyan új gyártók jelennek meg – Kínában például több, mint 250 autógyártót jegyeznek – és olyan márka felvásárlások történnek, ami törvényszerűen újabb piaci konszolidációhoz fog vezetni.”

Ahhoz, hogy a márkaigazgató szakmai útja igazi időutazássá vált, az is hozzájárult, hogy a múzeum után a márka legújabb modelljét, a hazánkban is hamarosan megjelenő Q6 e-tront is élőben látta. Ami az Audi generációváltásának nagyköveteként tisztán új, elektromos platformra épül és a korszakváltás jegyében olyan új generációs, nagyképernyős, digitális, MMI kijelző rendszerrel van felszerelve, amit az utas is tud használni menet közben.

Zakariás Fruzsina két és fél éve érkezett a márkához, amely a piac többi szereplőjéhez hasonlóan megszenvedte a Covid időszakában szétesett ellátási láncokból, majd a chip hiányból eredő nehézségeket. A márkaigazgató éppen ezért komoly fegyverténynek tartja, hogy az Audi 2023-ban minden idők legjobb eredményét, 3619 autó kiszállítását érte el Magyarországon. Mindezt úgy, hogy a belső égésű motorok tekintetében a prémium márkák között az Audi lett a piacvezető.

„A mostani időszak azért is meghatározó a márka életében, mert a következő két évben az Audi történetének legtöbb, szám szerint 17 darab új modellje kerül piacra. És miközben ezek jelentős része elektromos, illetve plug-in meghajtású, a belső égésű motorral hajtott autóink is teljesen megújulnak. Az Audi új koncepciója, hogy a jövőben a páros számú modellek lesznek a tisztán elektromos meghajtásúak, míg a páratlan számmal jelöltek lesznek a belső égésű motorral szereltek. Ahogy például az idén kivezetésre kerülő A4-es modellünk helyébe már az abszolút új generációt képviselő A5 lép majd” – elemez a márkaigazgató.

Hozzátéve, hogy az Audi komoly vállalást téve azt tervezi, hogy miközben az EU-ban megfogalmazott kötelezettség szerint 2035 után már csak elektromos autókat lehet forgalomba helyezni, a márka ezt már három évvel hamarabb, 2032-re teljesíteni kívánja.

Ebben nagy szerepe van a világ legnagyobb autómotor gyárának számító győri Audi Hungaria Zrt-nek is, ahol többek között a Q6 e-tron elektromos motorját is gyártják, így a német prémium márka autóinak meghajtásáról a jövőben is magyar „szív” gondoskodhat.

Érsek M. Zoltán

Jótékonyság az utolsó modellel

„Az idei évünk szerelemprojektje a legeslegutolsó TT RS Roadsterhez kötődik. Mivel a legendás TT gyártása 25 év után, tavaly szűnt meg, nagyon szerettem volna az utolsó darabot a magyar piacnak megszerezni” – meséli Zakariás Fruzsina. „Nem olyan egyszerűen, de sikerült, és a miénk lett a legutolsó Roadster, ami november 7-én, tavaly legördült a gyártósorról. Mivel a tervem az volt, hogy ez a különleges modell jótékonysági célt szolgáljon, a győri kollégákkal közös projekt keretében az Autistic Art nevű alapítvánnyal együttműködve, autista művészek grafikáival díszítettük fel az autót.” A gyűjtői darabra április óta egy online felületen lehet licitálni október 7-ig.