Amerikai topmenedzserek állásfoglalása a mesterséges intelligenciáról: technológiai forradalom – tömeges megfigyelés nélkül

Ha már a covid kezelése kapcsán nem Ausztria a magyar kísérleti laboratórium, remélhetőleg a parkolás terén sem lesz az, mert március 1-jétől az osztrák főváros minden kerületében rövid távú parkolási zónákat vezetnek be, miközben az adott kerület lakói számára kötelező lesz a parkolómatrica kiváltása. Az ár és a parkolási idő minden kerületben egységes lesz - jelentette be az bécsi városvezetés. Minket magyarokat ez annyiban érint, hogy már nemcsak a belvárosban, hanem a központtól távolabbi olyan helyeken – például metrómegállóknál - is fizetni kell a parkolásért, ahol az eddig ingyen volt.