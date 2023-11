Igényeseknek és sportos zenebarátoknak Skandináviából: Jabra Elite 8 és 10 teszt

Miközben mára a vezeték nélküli apró fülhallgatók mindennapjaink praktikus részévé váltak, ezek vásárláskor arra is érdemes figyelni, hogy az apró eszköz csak akkor lesz hasznos társunk, ha nemcsak menő, hanem megfelelő hangzást nyújt és kényelmesen hordható. Ezt ígéri a szegmens nagyágyúi közé tartozó Jabra két legújabb, általunk tesztelt modellje az Elite 10 és az Elite 8.

Kevesen tudják, de a Jabra egyenesen a skandináv design otthonából, Dániából származik. Az audioberendezésekre specializálódott GN Group erre szakosodott részlegének fejlesztői gondoskodnak arról, hogy az apró vezeték nélküli, TWS készülékek ne csak mutatósak legyenek, de kiváló hangzást is garantáljanak.

Mivel a Jabra már régóta a piac felsőkategóriás játékosai közé tartozik, érdeklődéssel vártuk, mi az, amit ebben a műfajban még újítani lehet, vagy érdemes. Nos ami megjelenést illeti, a Jabra Eilte 10 és a 8 a csomagolást és a megjelenést tekintve is hozza azt, amiben a márka eddig is jó volt: dizájnos és kellemes látványt nyújt, ami nagyon nem mellékes akkor, amikor az apró darabbal a fülünkben járunk az emberek között.

A kérdésre, hogy egyszerre miért két típust dobott piacra a cég, hamar választ kapunk akkor, ha termékleírásokat is átolvassuk. Így derül ki, hogy amíg a profibb modell, az Elite 10 az igényes zenehallgatás híveinek szól az Elite 8 Active kifejezetten a sportos zenehallgatóknak ajánlott.

10-es az audiofileknek, vagyis vájtfülűeknek

Ha a Jabra Elite 10-et jobban szemügyre vesszük, jól látszik, hogy miközben az új dizájn emlékeztet a korábbiakra, ebben az esetben még kecsesebb vonalvezetéssel vált áramvonalasabbá a készülék. A polikarbonátból készült, víz- és porálló fekete, illetve krém színű fülhallgatók az elegancia jegyében részben matt, részben fényes borítást kaptak. Kényelmes „viseletét” az a ComfortFit megoldás garantálja, amit fülhallgatók rugalmas és légáteresztő szilikon fülpárnái biztosítanak. És miközben jól illeszkednek a fülbe, a speciális tervezésnek köszönhetően a hallójáratos kialakítás ellenére sem nyomják túlzott mértékben a fület, ami különösen akkor előnyös, ha egy menetben akár több órát is hallgatjuk a mobilunkról, vagy más bluetooth-os eszközről érkező zenét.

Tesztünk során a TWS kategóriába tartozó Jabra Elite 10 a Bluetooth révén a mobiltelefonra és a tabletre is gond nélkül kapcsolódott, miközben a két fülhallgatóba épített három-három mikrofon a beszédhang érzékelés mellett az aktív zajszűrés funkció használatakor is jól teljesített. Mivel egy akkus készüléknél mindig fontos az üzemidő, ezt is megnéztük: a saját akkus – 3-4 feltöltésre alkalmas -, tárolódobozban feltöltött készülékek nálunk, a zajszűrést biztosító ANC funkció használata nélkül közel 8 órát is képesek voltak „elmuzsikálni” egy feltöltéssel. A füles összesen tíz eszköz kapcsolati adatait tudja megjegyezni és közülük egyszerre kettőhöz is tud csatlakozni. Az akadálymentes környezetben nagyjából 10 méteres távolságból is jól működött a fülhallgató, ami a 10 mm-es driverek, a Dolby Atmos, valamint az AAC és SBC audio kodekek támogatása mellett a Dolby Head Tracking szolgáltatásnak is köszönhetően még a tesztelés alkalmával mérvadónak számító komolyzene hallgatásakor is koncertszintű hangzást biztosított.

8-as a sportos zenebarátoknak

Mivel a szabadtéri sportot űzők látványának ma már elmaradhatatlan kelléke az áramvonalas „füles” a dán gyártó ezt a közönséget is megörvendeztette egy új modellel, a Jabra Elite 8 Active-val. A készüléket kézbevéve először az tűnik fel, hogy a 10-es és a 8-as formája alapvetően megegyezik, a rendszeresen sportolóknak készült az Elite 8 Active tokozása kevesebb elemből, mindössze két egységből áll. Mégpedig azért, mert a készülék az IP68-as szabvány szerint por- és vízálló: amellett, hogy semmilyen szennyeződés nem tud bejutni a fülhallgatóba, a vizet akár 30 percen keresztül, 1,5 méteres mélységig állja a fülhallgató. Amely a leírás szerint 8-14 órányi lejátszást biztosít feltöltésenként, ami a mi használatunkban a 12 óra felé közelített. A hivatalos adatok szerint a tok további 24-42 órányi extra üzemidőt időt tesz hozzá ehhez, ami az összességében 32-56 óra közötti időtartammal az egyik legjobb érték a TWS fülhallgatók teljes mezőnyében. (Az értékek közötti nagy szórást az aktív zajszűrés funkció jelenti, amelynek bekapcsolásával nagyjából megfeleződik az üzemidő).

A füles és a telefon, vagy a tablet közötti összeköttetés a Bluetooth 5.3 szabvány szerint történik, ami tapasztalatunk szerint akár 10 méterről is gyors és stabil kapcsolatot tesz lehetővé. Pozitívum, hogy miközben a fülhallgató akár 10 termékkel is párosítható és ezek közül akár kettővel is aktív kapcsolat létesíthető, a páros kapcsolat esetén is mindig elsőbbséget élvez a telefonhívás.

Ha a sportolás nem a szabadban zajlik, hanem olyan helyen, ahol még TV is van, nem mellékes, hogy a készüléknek a zenehallgatás mellett a filmnézéshez is kifejezetten jó hangminőséget biztosított a 6 mm-es driverek, a Dolby Atmos támogatás, valamint az AAC és SBC audio kodekek támogatása. És mivel a kültéri edzések esetében mindenféle nem kívánt hanghatásra is számítani kell, kifejezetten jó megoldás, hogy a fülhallgató aktív zajszűrő funkciója automatikusan alkalmazkodik a környezethez, és ahogy érzékeltük, még az erős szélben is kifejezetten hatékonyan működik. Mivel mindezek mellett a legfontosabb mégiscsak az, hogy a készülék az extrém mozgásoknál is kényelmesen és stabilan illeszkedjen a fülbe, a Jabra Elite 8 stabil pozícióját a fülbe illeszkedő szilikon speciális kialakításával a Jabra saját fejlesztésű ShakeGrip technológiája garantálja.

é.m.z.