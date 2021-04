Volkswagen ID 4. e-autó, sikeres kezdés

Európából az év első két hónapjában a Volswagen tisztán elektromos ID.4-esére mintegy 24 ezer megrendelés érkezett. Klaus Zellmer, a Volkswagen igazgatótanácsának az értékesítés területéért felelős tagja így értékelt: „Nagyon sikeres kezdés”.

Az első németországi vásárlók tisztán elektromos hajtásrendszerű Volkswagen ID.4 gépkocsijukat Drezdában vehették át, Üvegfalú Gyár átadóközpontjában, illetve a wolfsburgi Autostadtban. A vállalat tervei szerint mintegy 150 ezer példányt kíván világszerte kiszállítani ebből a modelljéből az idén. Február végéig – a számos zárva tartó márkakereskedés ellenére és a németországi piaci bevezetést is megelőzve – 23 500 megrendelés érkezett erre modellre Európában.

Amint Klaus Zellmer, a Volkswagen igazgatótanácsának az értékesítés területéért felelős tagja hangsúlyozta: „Nagyon sikeresen indult az ID.4, igazán kedvező fogadtatásra lelt az ügyfelek körében. A továbbiakban is nagy terveink vannak vele: már az idén mintegy 150 ezer ID.4 modellünket tervezzük kiszállítani világszerte, ami a 2021-re tervezett összesen 450 ezer elektromos hajtásrendszerű gépkocsi harmada. Világautónk ezzel felgyorsult elektromos offenzívánk egyik főszereplője.”

A Volkswagen ACCELERATE (gyorsíts) stratégiájának központi eleme az elektromos offenzívájának felgyorsítása. A vállalat tervei szerint évente legalább egy új, tisztán elektromos modellel jelenik meg a piacon.

Amint Holger B. Santel, a Volkswagen németországi igazgatója a gépkocsik drezdai átadásakor kiemelte: „Most érkezik az ID.4 széleskörűen felkészült márkakereskedőinkhez, akik munkatársai kiválóan képzettek. Mindezeken túl márkakereskedőink egyénileg egyeztetett időpontokkal biztonságos higiéniai koncepciót is kínálnak. Az ügyfelek végre meg is érinthetik az ID.4 modelleket, illetve beülhetnek, próbaútra vihetik és azonnal meg is rendelhetik őket.”