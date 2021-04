Az ivóvíz védelmében. Az Audi Mission Zero terve

Az Audi a hatékony és gazdaságos vízhasználatot kulcsfontosságú szempontként foglalta a Mission: Zero környezetvédelmi programjába. A vállalat saját vízfogyasztását minimalizálni kívánja, és a jövőben megszünteti a járműgyártásban az ivóvíz, növeli az esővíz felhasználást. Hosszú távon minden gyártási helyszínen zárt vízkörök alkalmazását tervezi.

Az ivóvíz értékes és véges erőforrás: világszerte 2,2 milliárd embernek nincs rendszeres hozzáférése a tiszta vízhez. Az ENSZ becslése szerint 2050-re az ivóvíz iránti kereslet 55 százalékkal is emelkedhet. A víz az autógyártásban is alapvető fontosságú, például a fényezőüzem munkájánál vagy a szivárgási teszteknél.

Peter Kössler, az igazgatótanácsnak termelés és logisztika területekért felelős tagja így nyilatkozott erről: „Célunk, hogy drasztikusan csökkentsük édesvíz-fogyasztásunkat és 2035-re az egy járműre jutó vízfogyasztást felére mérsékeljük. Ahol lehetséges, már most újrahasznosított vizet használunk, amelyet a ciklus során többször felhasználunk és kezelünk. Célunk, hogy minden gyártási helyszínünkön zárt vízkör működjön.”

Ahhoz, hogy a vízvédelmi intézkedéseket célzottan sorba rendezhesse, az Audi üzemspecifikus vízértékeket használ, amely az adott helyszín vízvételezését a regionális rendelkezésre állás viszonylatában mutatja meg. A regionális körülmények figyelembe vétele lehetővé teszi, hogy olyan területeken hozzanak intézkedéseket, ahol a víz különösen értékes erőforrás. Ily módon a márka a gyártás területén jelentkező ökológiailag súlyozott vízfogyasztást 2035-re a jelenlegi átlag 3,75 köbméterről 1,75 köbméterre kívánja csökkenteni legyártott autónként.

Az Audi Mexico valódi úttörő a víz, mint erőforrás gazdaságos felhasználása tekintetében. Az üzem világszerte az első gyártási helyszín, amely hulladékvíz nélkül gyárt járműveket és teszi mindezt 2018. óta. A gyártás során keletkező hulladékvizet egy utólagos ultraszűréssel és egy fordított ozmózisos rendszerrel dolgozó, biológiai kezelést nyújtó létesítmény gyűjti össze, tisztítja és vezeti vissza nagy mennyiségben az üzem vízhálózatába. A gyár az így kezelt vizet használati vízként kezeli, a gyártási folyamat során újra alkalmazza vagy például az üzem létesítményeinek zöld területeit öntözi vele.

A neckarsulmi üzemnél egy zárt vízkör jön létre a telephely és a szomszédos Unteres Sulmtal hulladékvíz szövetség települési szennyvízkezelő létesítménye között. A vízkör létrejötte illetve az azzal kapcsolatos új vízszolgáltató létesítmény építése előtt, az Audi egy tesztlétesítmény segítségével tekinti át a folyamatot. A vízkezelést végző létesítményből visszatérő vizet egy, az üzem északi területén található konténerbe vezetik, ahol különböző szűrőrendszerekkel és membránokkal kezelik mielőtt a gyártás során újra felhasználják azt. A folyamat során a vízminőséget folyamatosan ellenőrzik. A minőség-ellenőrzést kiegészítendő laborvizsgálatot végeznek, amely kéthetente megmutatja a kezelt víz jellemzőit. Amennyiben a tesztek sikeresek, az új vízszolgáltató létesítmény építése 2022-ben indulhat és az üzem 2025-re teljessé teheti ezt a vízkört.

Az ingolstadti gyártási helyszínen 2019. óta egy új használati víz szolgáltató központ működik. A korábbi kezelési rendszerekkel együtt az üzemben keletkezett hulladékvíz hozzávetőleg felét vezetik egy körbe, ahol utána kezelik és felkészítik az újrafelhasználásra. A létesítmény három állomáson keresztül kezeli a hulladékvizet mielőtt használati vízként újra alkalmazza a gyártás során. Először egy kémiai/fizikai egységen halad át, amely semlegesíti a lúgos és savas alkotóelemeket és eltávolítja a nehézfémeket. Ezután az bekerül a használati víz szolgáltató központ szívébe, a membrán bioreaktorba, ahol a gyártásból származó víz illetve a tisztítási és tisztálkodási felhasználású hulladékvíz keveredik és amelyből eltávolítják a szerves alkotórészeket. A maradék sót pedig fordított ozmózis révén tüntetik el belőle. A tisztított szennyvíz ezután ipari vízként kerül visszavezetésre a vízkörbe. Ezzel az Audi évente akár 300 000 köbméter édesvizet spórol meg.

Ezen kívül az Audi esővíz gyűjtő medencéket is alkalmaz több termelési helyszínen, hogy saját vízigényét a leginkább erőforrás kímélő módon biztosítsa. Az Audi Mexico üzemének területén egy 240 000 köbméter kapacitással bíró víztározó található, amely a május és október közötti közel hat hónapig tartó esős évszak során telik meg. Az így összegyűjtött és kezelt esővizet az üzemben használják fel. Az Audi az ingolstadti gyárban föld alatti esővíz gyűjtő medencékben gyűjti az esővizet, hogy aztán az ipari vízként kerüljön vissza a vízkörbe. Így az időjárási tényezőktől függően évente akár 250 000 köbméter esővíz felhasználására is lehetőség nyílik. Az esővíz felhasználását a többi gyártási helyszínen is bővítik a következő években.