Az MNB bezárja a követelésvásárlót, de az adósok kötelezettsége megmarad

Az MNB visszavonta a Centrál Workout Pénzügyi Zrt. faktoring végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. A pénzügyi vállalkozás – az MNB többszöri kötelezése, bírságai ellenére – második éve nem küldi be auditált felügyeleti jelentéseit, negyedéves adatszolgáltatásainak valódisága kétséges, a felügyeleti ellenőrzés pedig számos, a megbízható működést megkérdőjelező hiányosságot tárt fel.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közzétett határozatában visszavonta a budapesti székhelyű Centrál Workout Pénzügyi Zrt. (Centrál Workout) követelésvásárlás – ezen belül faktoring – végzésére jogosító tevékenységi engedélyét. Az MNB a határozat közlésének napjával elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását. Végelszámolóként – a jogszabályi előírásnak megfelelően – a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft.-t jelölte ki.

A Centrál Workout 2021 júliusa óta többször is elmulasztotta, vagy késve, csak az MNB intézkedéseinek hatására teljesítette – a működésének alapvető mérőszámait bemutató – rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeit. Az MNB többszöri határozati kötelezései ellenére sem küldte meg 2022. évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját (a rendelkezésre álló információk szerint nem is rendelkezik ilyennel), illetve 2024. I. negyedévi jelentését és a 2023. évi auditált jelentését sem. Könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló hiányában kétséges a társaság által az elmúlt időszakban beküldött negyedéves állományi és mérlegadatok valóságtartalma is.

Az MNB felügyeleti ellenőrzése emellett több súlyos hiányosságot is feltárt a pénzügyi vállalkozásnál. Egyebek közt – megfelelő nyilvántartások, illetőleg leltár hiányában – nem volt megállapítható a benyújtott adatszolgáltatások esetében az azokban szereplő eszközök, források és fedezetek valódisága. A Centrál Workout követeléseinek, kötelezettségeinek nyilvántartása analitikusan nincs alátámasztva. A társaság azt sem tudta dokumentumokkal igazolni, hogy igazgatósága, felügyelő bizottsága, illetve belső ellenőre eleget tett volna a jogszabály által előírt gyakoriságú beszámolási, jelentéstételi kötelezettségeinek. Több alapvető szabályzata hiányos, nyilvántartása hiányzik, egyes esetekben nem tartotta be a saját belső szabályozásában előírtakat sem, illetve két kiszervezést sem jelentett be a felügyeletnek.

Mindezek alapján az MNB megállapította, hogy a pénzügyi vállalkozás nem felel meg a prudens (üzletileg megbízható) működésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, nem jogkövető és nem együttműködő, illetve többször súlyosan megsértette a számvitelre, független és megbízható irányításra, ellenőrzésre vonatkozó szabályokat is.

A Centrál Workout engedély-visszavonásának a társaság csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra. A társasággal szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.