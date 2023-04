Az online világ régi álmát váltja valóra egy magyar startup

Apró, ám ötletes fejlesztéssel segít a magyar fejlesztésű Lazy Felix azoknak, akiknek a folyamatok gyorsítása és a fenntarthatóság kiemelten fontos szempont az online térben is. A hazai startup hiánypótló bővítménye gyorsan belophatja magát a felhasználók mellett az újságírók és a marketingesek szívébe, de hatékonyabbá teheti az orvosok és a tanárok munkáját is.

A Lazy Felix használatával nem kell többé letölteni a fájlokat pusztán csak azért, hogy utána újra feltöltsük azokat valahova.



Hiánypótló alkalmazás teszi gyorsabbá és hatékonyabbá a mindennapokat a digitális térben: Lazy Felix azonnal az online világ új házikedvencévé válhat azzal, hogy véget vet a képek kezelésével járó bosszantó és felesleges letöltés-feltöltés procedúrának.

A Lazy Felix a Chrome böngészőhöz készült bővítmény, amelynek a használata során nem kell többé letölteni az internetről egy fájlt pusztán csak azért, hogy utána újra feltölthessük egy másik online felületre, például egy Facebook bejegyzésbe, vagy egy prezentációhoz.



A bővítmény telepítése egyetlen kattintással elvégezhető. Használata pofonegyszerű, két lépés elegendő a képek kezeléséhez:

1. Ha egy képre visszük az egeret, akkor a fotó jobb alsó sarkában megjelenik a macskamancs, amelyre rákattintva lehet megjelölni a kiválasztott fájlt.

2. Ezt követően a Chrome ablak jobb felső sarkából nyitható le a Lazy Felix panel, ahol a megjelölt anyagainkat láthatjuk. Ha pedig be akarjuk illeszteni valahova, egyszerűen rákattintunk.

„Újságíró vagyok, így a napi munkám során szerzett tapasztalataim hívták életre Lazy Felixet. Mindig zavart, hogy egy újságcikkhez csak úgy tudtam feltölteni egy online felületen kiválasztott fotót, ha előtte letöltöttem egy másik online felületről. Feleslegesnek tartottam ezt a procedúrát, idővel ráadásul a rengeteg letöltött fájl átláthatatlan káoszt okozott a gépemen. Az ötlet innen jött, a Lazy Felix bővítmény megszabadít a képek felesleges letöltésével és feltöltésével járó procedúrától és a felesleges adatforgalomtól” – emelte ki Györfi András, a Lazy Felix ötletgazdája.



A Lazy Felix az összes felhasználó életét megkönnyíti, a magyar fejlesztés ugyanakkor elsősorban azoknak jelenti a legnagyobb segítséget, akik a munkájuk során gyakran osztanak meg digitális tartalmat, vagy saját tartalmukhoz gyakran illesztenek be képeket. Kiemelten hasznos lehet az újságírók, a média és a marketing területein dolgozók, a tanárok, vagy az orvosok számára, mivel sokkal gyorsabbá teszi a mellékletek használatát.

Egy csatolmányt is tartalmazó e-mail, vagy egy fényképes Facebook-bejegyzés ma már a mindennapok része a magánéletben és az üzleti világban is, ezért a Lazy Felix mindenki számára hozzáférhető, használata a bevezetési időszakban ingyenes. A telepítéshez pedig nincs szükség a bankkártya adatainak a megadására, de még email címre sem. A megjelölt képeinket ráadásul mappákba is rendezhetjük a panelen belül a további kényelem érdekében.

Az öt fős magyar fejlesztői csapat célja, hogy az egész világon elérhető legyen a Lazy Felix bővítmény. A másfél éve indult hazai startup egyedülálló ötletének megvalósításához a Hiventures inkubációs tőkeprogramja nyújtott üzleti támogatást.

A Google Chrome böngésző bővítményei között már elérhető Lazy Felix azoknak válhat azonnal az online házikedvencévé, akik lusták, vagy sajnálják a felesleges fájlmozgatással, a tartalmak szelektálásával és törölgetésével eltöltött időt – emelte ki Györfi András, aki azt is elárulta: a projekt elnevezését saját macskája inspirálta a lustaságával.