Az orosz oligarcháknak még mindig a jachtjaik biztonsága a legfontosabb

Az orosz oligarchák idén nem kockáztatnak: több tízmillió dolláros megajachtjaik védelmében inkább elkerülik a napsütötte partjairól és az éjszakai életéről híres Baleár-tenger szigeteit.

A szankciókkal sújtott orosz mágnásokhoz köthető hajók közül mindössze egyet láttak a leginkább Mallorca és Ibiza üdülőszigeteiről ismert régióban idén tavasszal, miután Oroszország bevonult Ukrajnába – közölte a Spire Global, amely tengerészeti hírszerzési adatokat szolgáltat.

A Baleár-tenger veszélyes víz az oligarchák számára, mivel Spanyolország, Olaszország és más kormányok megajachtok, villák és vagyonok lefoglalására készülnek, hogy megbüntessék a Vlagyimir Putyin elnökhöz közel álló oroszokat. Már több mint egy tucat jachtot foglaltak le több mint 2,25 milliárd dollár értékben.

“Minden gazdag orosz, akinek megajachtja van, még ha most nem is szerepel a szankciós listákon, biztosan kétszer is meggondolja, mielőtt Mallorcára, Ibizára vagy bárhová Európában áthelyezi a jachtját” – mondta Denis Suka, a Yacht Mogul néven ismert influencer. “A szankciós lista egyre nagyobb és hosszabb lesz. Egyetlen orosz oligarcha sincs biztonságban”

Spanyolország áprilisban az Egyesült Államok nevében lefoglalta a Viktor Vekszelberghez köthető, 95 millió dolláros Tango szuperjachtot, miközben az Mallorcán tartózkodott. A spanyol kormány legalább három másik hajót, köztük a szintén Mallorcán tartózkodó Lady Anastasiát is lefoglalta.

Ez arra késztette az oligarchákat, hogy jachtjaikat távol tartsák a Baleár-tengertől, amely a Földközi-tenger Kelet-Spanyolország, Dél-Franciaország és az olasz Szardínia sziget között fekvő része.

“Ibiza és Mallorca a pénzes oroszok kedvenc célpontjai” – mondta Suka. “Nyáron Ibiza a nap 24 órájában buliközpont, de most egyetlen orosz sem vinné oda a jachtját“.

A Spire által nyomon követett, szankcionált oroszok három tucat hajója közül az egyetlen, amely tavasszal megjárta ezeket a vizeket, a Solaris volt, amely a milliárdos Roman Abramovicshoz kötődik. A hajó Barcelonában horgonyzott, amikor Oroszország február 24-én megszállta Ukrajnát, és a rendelkezésre álló adatok szerint napokkal később gyorsan kihajózott a térségből.

A 2019 és 2021 közötti tavaszi csúcsidőszakban, márciusban és áprilisban legalább kilenc, a jelenlegi szankciós listán szereplő mágnásokhoz kötődő megayacht állt meg a Baleár-tengeren, gyakran többször is. Ezek közé tartozott a Vlagyimir Putyinhoz köthető 100 millió dolláros Graceful és a fémipari milliárdos Aliser Uszmanov most lefoglalt 750 millió dolláros Dilbarja.

A háború kezdete óta a fényűző úszó paloták szétszóródtak olyan célállomásokra, ahol kevésbé valószínű, hogy lefoglalják a hajókat. A lista élén a Maldív-szigetek trópusi szigeteivel határos Laccadive-tenger vizei állnak.

Legalább öten keresték a Maldív-szigetek és a környező vizek biztonságát, köztük az 500 millió dolláros Nord, amely az acélmilliárdos Alekszej Mordasovhoz köthető. A Nord márciusban rövid időre megállt Srí Lankán, amikor az oroszországi Vlagyivosztok kikötőjébe hajózott.

“Úgy tűnik, a jachtok kényelmes helyet keresnek, ahol elrejtőzhetnek: a Seychelle-szigetek, Maldív-szigetek, Dubaj, Fidzsi-szigetek – arra számítanak, hogy elég messze vannak a szankciók hatókörétől” – mondta Ian Ralby, az I.R. Consilium, egy tengerbiztonsági tanácsadó cég vezérigazgatója.

A szankciókkal sújtott orosz mágnásokhoz köthető jachtok útvonalait ide kattintva követheti. (Bloomberg)