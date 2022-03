Az oroszok háborúznak, az oligarcháik a luxusjachtjaikat mentik

Az ukrajnai orosz invázió másnapján a Barcelonában állomásozó Galactica Super Nova kapitánya meglepte legénységét azzal a paranccsal, hogy készüljenek fel a kihajózásra. A 70 méter hosszú luxusjacht tulajdonosa Vagit Alekperov orosz oligarcha. De nem csak az ő hajója hagyta el idő előtt a spanyol partokat azokban a napokban.

A Galactica Super Novát az év elején 83 millió dolláros áron hirdették meg eladásra. Az Egyesült Államokból és az Egyesült Arab Emírségekből érkező potenciális vevők nemrégiben jártak is a luxushajón, amelynek fedélzetén egy vízesést és egy nagy medencét is kialakítottak.

De február 25-én – egy nappal azután, hogy Oroszország megindította invázióját Ukrajna ellen – a jacht kapitánya megjelent a kikötőben. A legénységnek 48 órát adott, hogy felkészüljön a kihajózásra. “Vasárnap indulunk” – parancsolta egy akkor a fedélzeten tartózkodó személy elmondása szerint. A hajó végül egy nappal a tervezett indulás előtt hagyta el a kikötőt.

A Galactica tulajdonosa Vagit Alekperov, a Lukoil orosz olajvállalat elnöke, vezérigazgatója és legnagyobb részvényese. Legalábbis a SuperYacht Fan szerint, amely a világ legnagyobb jachtjainak tulajdonosairól vezet adatbázist. Az információt a legénység egy korábbi tagja is megerősítette a The Wall Street Journalnak. De Alekperové a hajógyár is, amely a hajót építette.

És bár Alekperov jelenleg nem áll szankciók alatt, rajta van azon a politikai személyiségeket és oligarchákat felsoroló listán, amelyet az Egyesült Államok állított össze Vlagyimir Putyin orosz elnök legszorosabb szövetségeseiről. Márpedig ez a jachtját potenciális célponttá teszi.

Az ukrajnai invázió és a Nyugat által válaszul bevezetett szankciók sorozata Oroszország leggazdagabb emberei között nagy rohamot váltott ki, hogy vagyonukat kivonják a kiszélesedő korlátozások fenyegetése alól. A nyugati államok szankciókkal sújtották az orosz központi bankot, több kereskedelmi bankot, valamint vállalatokat és magánszemélyeket, akiktől azt remélik, hogy nyomást tudnak gyakorolni Putyinra.

A kormányok határozatlan időre befagyaszthatják a szankciókkal sújtott személyek vagyonát anélkül, hogy a bűncselekményt bizonyítanák. A szankciók megtámadhatók, de a jogi eljárás évekig is eltarthat.

A nyugati szankciók kiszélesítése közepette az orosz szupergazdagok luxusjachtjai erős szimbolikát kaptak. Franciaország és Olaszország is lefoglalt néhány hajót, amelyekről azt állítják, hogy a szankciókkal sújtott személyek tulajdonát képezik. Norvégiában ugyancsak egy oroszokhoz köthető jacht vesztegel, mert senki sem hajlandó üzemanyagot eladni neki. Egy másik jachtot – amely egy szankcionált orosz üzletember tulajdonában van – ukrán állampolgárságú karbantartója részben elsüllyesztett Mallorca szigetén. A hajót később a spanyol hatóságok lefoglalták.

Néhány nappal azután, hogy Barcelonából kihajózott, a Galactica megérkezett a montenegrói Tivatba. Montenegró nem tagja az Európai Uniónak, így nem tartozik az uniós szankciók hatálya alá. Aznap azonban, amikor a jacht kikötött, az ország kormánya közölte, hogy csatlakozik az uniós szankciók érvényesítéséhez. A Galactica másnap hajnal előtt útnak indult a hajót nyomon követő oldalak szerint.

Március 8-án egy másik jacht is kihajózott Barcelonából: a 140 méter hosszú Solaris, amely Roman Abramovics orosz mágnás tulajdona. A hajó javításon esett át, amikor előkészületeket tett, hogy elhagyja Barcelonát. “Egyértelmű volt, hogy a lehető leghamarabb el akarták hagyni a kikötőt” – mondta egy kikötői dolgozó.

A Solaris is a montenegrói Tivatba távozott, ahol lehorgonyzott. A dokkmunkások szerint senki sem hagyta el a hajót. A kikötő egyik vezetője szerint egy tivati jachtügynökség alkalmazottja csak annyi időre szállt fel a Solarisra, hogy ellenőrizze a mintegy 50 fős legénység útlevelét és papírjait.

A Solaris kapitánya azt tervezte, hogy üzemanyagot vesz fel – mondta ez a vezető -, de elvetette az ötletet, és helyette sietve elindult. A hajót nyomon követő honlapok szerint a jacht jelenleg Törökország partjainál tartózkodik.

A Galactica Super Nova rádiólokátorát nem sokkal Tivat elhagyása után kikapcsolták, így lehetetlenné vált a követése. Egy jachtrajongó azonban Törökországban kiszúrta.

Más, orosz oligarchák tulajdonában lévő hajók viszont nem jutottak ki a nyílt vízre. Néhány nappal az invázió kezdete után a spanyol Kereskedelmi Tengerészeti Főigazgatóság köröztetett egy üzenetet a kikötői hatóságoknak, amelyben arra kérte őket, hogy jelentsék az orosz tulajdonú vagy kezelésű megajachtokat, mindenféle magyarázat nélkül.

A spanyol hatóságok Barcelonában meg is szállták a Valerie nevű, 85 méter hosszú jachtot. Közölték, hogy vizsgálják a hajó tulajdonjogát. A SuperYacht Fan szerint a hajó tulajdonosa Szergej Csemezov orosz oligarcha, a Rostec állami védelmi vállalat vezetője.

“Nem értettük, miért van ekkora felhajtás körülöttünk. Minden olyan gyorsan történt” – mondta a kapitány a The Wall Street Journal beszámolója szerint.