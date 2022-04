Bajban az európai kozmetikumgyártók az ukrajnai háború miatt

Az európai kozmetikumgyártók komoly ellátási válsággal néznek szembe az ukrajnai nyersanyagellátási gondok miatt.

Az európai parfüm- és kozmetikai gyártók papír, üveg, valamint néhány kulcsfontosságú olaj és alkohol hiányával küzdenek, mivel Oroszország ukrajnai inváziója zavarokat okoz a szépségápolási termékek ellátási láncában, ami a robusztus kereslet mellett is magasabbra hajtja az árakat.

A Reuters információi szerint az 500 milliárd dolláros globális kozmetikai ágazat az élelmiszeriparhoz hasonlóan küzd a háború következményeivel, mivel a gyártók a parfümök előállításához gabonából és biorépából származó alkoholt, a kozmetikumok készítéséhez pedig napraforgómagolajokat használnak. Ezek pedig mind Ukrajnából származó kulcsfontosságú termények.

Ráadásul a háború által kiváltott energiaválság az egekbe szöktette az üveg és a papír árát, míg a kínai koronavírus-zárlatok meghiúsították a vállalatok lehetőségét arra, hogy az illatszerekhez szükséges csomagolóanyagokat beszerezzék.

“Válságkezelő üzemmódban vagyunk, amikor a beszerzéssel kapcsolatos témákról van szó” – mondta Emmanuel Guichard, a francia kozmetikai szövetség, a FEBEA főtitkára a Reutersnek adott interjúban. A Bain & Company tanácsadó cég számításai szerint a csomagolás, az energia és a nyersanyagok magasabb árai átlagosan 25-30 százalékkal emelték a kozmetikai ipar termelési költségeit, ami kihívást jelent a tömegkozmetikum-gyártók számára, bár Federica Levato, az EMEA luxustermékekkel foglalkozó részlegének vezetője szerint a testápolási termékek iránti kereslet továbbra is erős.

Az olasz illatszergyártó ICR arra számít, hogy az eladások idén meghaladják a koronavírus előtti szintet, de a Bulgari és a Salvatore Ferragamo (SFER.MI) parfümök családi tulajdonban lévő gyártója az alkohol árának évi 30 százalékos emelkedésével küzd, az üveg és a papír árának 10 százalékos emelkedése mellett, mondta Ambra Martone alelnök.

A szépségápolási termékek globális értékesítése idén várhatóan meghaladja a 2019-es 538 milliárd dolláros szintet – derült ki a McKinsey tanácsadó cég jelentéséből. De amíg a nagyobb haszonkulccsal rendelkező magas presztizsű termékeket kínáló nagyvállalatok nagyobb haszonkulccsal és így komolyabb tőkeerővel és rugalmassággal rendelkeznek, a kihívás különösen az európai kis- és középvállalkozások számára jelent akut kihívást.

“Minden lépésnél szembesülünk az alapanyagok szűkösségével és az áremelkedéssel: az esszenciáktól és az alkoholtól kezdve az üvegig és a papírig – még a sprayadagoló pumpák és a kupakokhoz használt Surlyn műanyag esetében is”

– mondta Marco Vidal, a velencei Merchant of Venice márka tulajdonosa.

A kihívások fokozódnak, mivel a fogyasztók továbbra is a magasabb árfekvésű szépségápolási termékeket, köztük az erősebb olajkoncentrációval és különlegesebb nyersanyagokkal készült parfümöket vásárolják. Az illatszerek eladásai pedig mindeközben az elmúlt három évben is folyamatosan növekedtek. 2021-ben például úgy nőttek 15 százalékkal nőttek az Egyesült Államokban, hogy az NPD Group legfrissebb adatai szerint, az üvegenként 175 dollárnál drágább parfümök eladási darabszáma több mint kétszeresére emelkedett.

Az európai kozmetikai gyártók, amelyek a Cosmetics Europe iparági szövetség szerint 2020-ban 22,6 milliárd euró (24,6 milliárd dollár) értékben exportáltak termékeket az e-kereskedelmet fellendítő koronavírusjárvány után, a műanyag használatának csökkentésére irányuló erőfeszítések közepette a papírfelhasználást kívánták előtérbe helyezni, ahol rendkívül versengő keresletet tapasztaltak.

Jellemző, hogy az üveggyártók is nehezen tudtak megbirkózni a fiolák iránti kereslettel, miután a világjárvány korai szakaszában csökkentették a termelést, és évtizedek óta először leállították a kemencéket Olaszországban. Most ráadásul a gázárak súlyosbítják mindkét iparág problémáit, és arra kényszerítik az olaszországi papírgyárakat, hogy az eladási árak újratárgyalása érdekében ideiglenesen leállítsák a termelést. Jellemző, hogy a Dolce & Gabbana, Ferragamo és Givenchy számára készült merev luxusdobozok gyártásához használt papír árának megduplázódása arra késztette az olasz Isem Groupot, hogy termékeinek árát 10 és 40 százalék között emelje, mondta Francesco Pintucci vezérigazgató a Reutersnek.

Az olasz üveggyártó Bormioli Luigi, amely szeszes italok, parfümök és kozmetikumok palackjait gyártja 480 millió eurós éves árbevétellel, 80 millió eurós többlet energiaköltséggel számol az idén, amelynek felét a szépségápolási részleg viseli, amelynek ügyfelei vannak, mint a francia Chanel és Dior márkák, mondta Simone Baratta, az illatszerekért felelős vezető a Reutersnek.

Sokat mondó adat az is, hogy miközben az ukrajnai háború előtt egy flakon ára a forgalmazóknál 0,75-1,40 euró volt, most 1,00-1,50 euró. Más kérdés, hogy a franciaországi üveggyártók, ahol a nagyobb kozmetikai cégek már hónapokkal korábban kezdtek el rendeléseket leadni, mint korábban, nyugodtabb hangot ütöttek meg, igaz valószínűleg ők is hamarosan meg fogják érezni az energiaválság szorítását.

Eközben az Intercos (ICOS.MI) olasz márkakozmetikai beszállító cég vezetői – amely nemrég ötéves kereskedelmi szerződést írt alá a Dolce & Gabbanával – elmondták, hogy 2021 végén mintegy 5 százalékkal emelték az árakat, és további emelést fontolgatnak a nyáron.

A szakemberek ezek után a luxus szépségápolási ágazatban arra számítanak, hogy a néhány hónapig tartó átmeneti időszak után törvényszerűen a fogyasztók viselik majd a magasabb költségek terhét.