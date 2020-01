BÉT – Csökkenhet az eladói nyomás

Csökkenhet az eladói nyomás a Budapesti Értéktőzsdén szerdán az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos elmondta, a vezető részvények közül az OTP-nél a korábban támaszként szolgáló, most ellenállásként funkcionáló 14 370 forintos szintet érdemes figyelni, lefelé pedig 14 060 forintnál van támasz. A Mol kedden hatalmasat zuhant, 3,6 százalékot esett a részvény, a következő támasz 2600 forintnál húzódik, egy esetleges felpattanást pedig a 2800 forintos ellenállás állíthat meg. A Richternek 6600 forinton van támasza, ellenállása pedig a 6770 forintos szintnél található. A Magyar Telekom az utóbbi napokban kimozdult korábbi sávjából, így a részvény árfolyamában a támasz 450 forintnál, az ellenállás pedig 460 forintnál húzódik.

Török Lajos arról is beszámolt, hogy sajtóértesülések szerint a török és spanyol kézben levő Garanti bankot veheti meg Romániában az OTP. A banknak hasonló piaci részesedése van, 2,5 százalék körüli, mint az OTP-nek, a kettő együtt érheti el az 5 százalékot. Az elemző szerint az ár kérdéses lehet, hiszen a Garanti egy összességében profitábilis, jól működő bank, azonban a sajáttőkére vetített hozam jóval elmarad az OTP leányvállalatától.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha meghiúsulna a felvásárlás, akkor akár az OTP, Szlovákiához hasonlóan, el is hagyhatná a román piacot, hiszen a román állam szeretné növelni részesedését a bankszektorban, így valószínűleg az OTP leányvállalatát is megvennék.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 338,93 pontos, 0,76 százalékos csökkenéssel, 44 132 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma az átlagosnál magasabb, 16,1 milliárd forint volt.

A Mol 102 forinttal, 3,64 százalékkal 2700 forintra gyengült, 5,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 20 forinttal, 0,14 százalékkal 14 320 forintra erősödtek, forgalmuk 6,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom ára 1,50 forinttal, 0,33 százalékkal 458 forintra esett, forgalma 216,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,45 százalékkal 6700 forintra nőtt, forgalmuk 2,7 milliárd forintot ért el.