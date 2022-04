Márciusban újra növekedési pályára állt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a hónap első felében látott visszaesés után, a háborús feszültség mérséklődésével szinkronban újra növekedési pályára állt, végül 44 726 ponton zárta a márciust, vagyis 2,3 százalékkal emelkedett februárhoz képest.

A BÉT közölte: a részvénypiac összforgalma 736 milliárd forintot tett ki, napi átlagban 35 milliárd forintnak felelt meg.

Mint írták, az orosz-ukrán konfliktus okozta biztonsági, illetve gazdasági bizonytalanság továbbra is jelentősen befolyásolja a tőkepiacokat – ugyan márciusban az orosz, illetve az ukrán tőzsde is újraindult, az árfolyamok mind a globális, mind a hazai piacon jelentős visszaesést mutattak. Az orosz-ukrán tárgyalások, a békekötés esélyének növekedése a hónap második felében megtette a hatását, a pozitív befektetői hangulat mind az indexek, mind a vezető részvények árfolyamának alakulásában tükröződött.

Nem csak a BUX index, a vezető részvények árfolyama is hasonlóan alakult: a hónap első felének mélypontjait követően március végére az OTP Bank, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is erősödött, az olajtársaság, illetve a gyógyszergyártó papírjai havi összevetésben is erősödtek, előbbi 13,1 százalékot, utóbbi 0,8 százalékot emelkedett februárhoz képest.

A kisebb kapitalizációjú kibocsátók közül az Opus, a Waberer’s és a Masterplast is erős hónapot tudhat maga mögött, részvényárfolyamaik 29 százalékkal, 21 százalékkal, illetve 13,6 százalékkal nőttek.

A legnagyobb forgalmat az OTP-részvényekkel bonyolították, a teljes forgalom 75,4 százalékát, csaknem 555 milliárd forintot.

Két jelentősebb vállalati esemény volt: a Delta Technologies új részvénysorozatot vezetett be, míg a DM-KER a Megakrán után a 2. olyan kibocsátó lett, amely a középvállalatok számára kialakított BÉT Xtendről a szabályozott piac Standard kategóriájába lép feljebb.

A befektetési szolgáltatók versenye nem hozott változást az előző hónaphoz képest, ezúttal is a WOOD & Company, a Concorde és az Erste Bank végzett az első három helyen. A WOOD 408,4, a Concorde 338,5, az Erste Bank pedig 260,7 milliárd forint értékű forgalmat bonyolított márciusban – közölték.