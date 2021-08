BÉT – Emelkedéssel indulhat a kereskedés

Az OTP kedvező jelentésének köszönhetően pozitív tartományban nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) – mondta az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.

Varga Zoltán közölte, a bankpapír árfolyamában 17 025 forintnál húzódik egy fontos ellenállási szint, a júniusban beállított történelmi maximum. A Mol sikeresen rugaszkodott el a 2400 forintos támaszról, rövid távú ellenállási szintek 2450 és 2500 forintnál találhatók.

Az elemző szerint a Richternek “túl nagy falat” a 8800 forintos szint, jegyzésében az igazán erős támasz 8400 forintnál található. A Magyar Telekom jegyzése a kedvező jelentés hatására megérkezett a 430 forintos ellenállási szinthez, amennyiben ezt át tudja törni, akkor tér nyílhat felfelé.

Arról is beszámolt, hogy kedvező negyedéves jelentés érkezett az OTP-től: 2021 második negyedévében a teljes bevétel és a kamatbevételek is jelentősen emelkedtek éves alapon, a kockázati költségek jelentős zsugorodása miatt az adózás utáni eredménysorok dinamikusan emelkedtek 2020 második negyedévéhez képest.

Hozzátette, a bank továbbra is elkötelezett, hogy a felfüggesztett 2019-es és 2020-as osztalékot, 119 milliárd forint értékben kifizesse a részvényeseknek. A mostani pozitív eredmények és az integráció részsikerei is arra ösztökélhetik a vezetőséget, hogy újabb akvizíciós célpontok után nézzenek a már bejelentett szlovén felvásárláson felül is – vélte Varga Zoltán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 467,39 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel, 50 317,10 ponton, ismét történelmi csúcson zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt.

A Mol 44 forinttal, 1,83 százalékkal 2446 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 1,22 százalékkal 16 650 forintra nőtt, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,18 százalékkal 430,50 forintra emelkedett, forgalma 190,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,40 százalékkal 8725 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.