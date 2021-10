BÉT – Enyhe emelkedéssel nyithat a tőzsde

Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán elmondta: naponta új csúcsokat dönt a BUX index, kedden újabb történelmi rekordot ért el, melyben ezúttal a Mol-é volt a vezető szerep. A Mol árfolyamában 2800 forintnál adódik a következő meghatározó akadály, míg 2650 forintnál már rövid távú támasz húzódik.

A vezető részvények közül az OTP is új történelmi csúcsra került, 18 900 forintra nőtt, ezt követően pedig a 19 ezer forintos lélektani szint jelenthet ellenállást. A Richter kisebb negatív korrekciót mutatott, de továbbra is pozitív a technikai képe, 8600 forintnál támasz, 8800 forint alatt ellenállás található a grafikonján. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 420-430 forintos szintek között mozoghat – közölte.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 106,86 pontos, 0,20 százalékos emelkedéssel, 54 539,42 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint volt.

A Mol 38 forinttal, 1,40 százalékkal 2742 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 115 forinttal, 0,61 százalékkal 18 755 forintra nőtt, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 425 forint maradt, forgalma 143,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,35 százalékkal 8620 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.