BÉT – Negatív korrekció várható a tőzsdén

Negatív korrekció várható a Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán közölte: szerdán folytatódott a kedden megindult korrekciós mozgás a BUX árfolyamában, amelyet az OTP és a Mol visszaesése okozott.

A bankpapír árfolyama fontos szint alatt zárt szerdán, amennyiben a 14 500 forintnál húzódó támasz is elesik, akkor a bankpapír árfolyama hamarosan a 14 370 forintnál található szintet tesztelheti. A Mol jegyzése a 2850 forintos támaszát törte le, így megnyílt az út a 2800 forintos szint előtt. A Richter emelkedése is megtorpant a 6700 forintos szint alatt, a technikai kép alapján az elemző szerint itt is várható némi visszarendeződés, az első fontosabb támasz 6400 forintnál található. A Magyar Telekom ellenben szerdán emelkedni tudott, de összességében nincs változás, továbbra is a 435-450 forintos kereskedési sávjában mozoghat.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 395,28 pontos, 0,88 százalékos csökkenéssel, 44 565,03 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 26 forinttal, 0,91 százalékkal 2824 forintra csökkent, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 240 forinttal, 1,63 százalékkal 14 500 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1,50 forinttal, 0,34 százalékkal 443 forintra erősödött, forgalma 395,2 millió forint volt.

A Richter-papírok 5 forinttal, 0,08 százalékkal 6540 forintra gyengültek, forgalmuk 2,8 milliárd forintot ért el.