BÉT – Pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés a BÉT-en

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor szenior elemzője szerint, a hangulat azonban továbbra is törékeny. Az előző nap a BUX 1789,86 pontos, 3,12 százalékos csökkenéssel, 55 589,52 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 35,4 milliárd forint volt.

Varga Zoltán az MTI-nek pénteken küldött előrejelzésében kiemelte, hogy az OTP papírjai rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek, de a nemzetközi befektetői hangulat is negatív volt. Az OTP árfolyama több támaszt is letört, és a 13 ezer forintos szint közelében állt meg, amely most támaszt jelenthet – írta. Felfelé az első ellenállási szint 13 300-13 500 forint között húzódik. Csütörtökön a bankpapír ára 875 forinttal, 6,25 százalékkal 13 135 forintra esett, forgalmuk 29,7 milliárd forintot tett ki.



A Richter árfolyamában elesett a 9150 forintos támasz és a 9000 forintnál állt meg az esés. Ez utóbbi szint jelenti az új támaszt, ennek áttörése esetén 8700-8800 forintig süllyedhet a jegyzés, felfelé pedig 9150 forintnál található erős ellenállás – hívta fel a figyelmet az elemző. A Richter-papírok árfolyama 175 forinttal, 1,90 százalékkal 9030 forintra gyengült csütörtökön, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.



A Mol papírjaiban pozitív a technikai kép, miután megkapaszkodott az árfolyam a 2760-2780 forintos szinten, a következő ellenállás 2850 forint közelében húzódik. Az előző kereskedési napon a Mol árfolyama 24 forinttal, 0,85 százalékkal 2790 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.



A Magyar Telekom jegyzése 525 forint felett maradt, az ellenállás 550 forintnál található. A távközlési papír árfolyama csütörtökön 4,0 forinttal, 0,76 százalékkal 529 forintra erősödött, forgalma 332,0 millió forint volt.