Bevezeti a kormány az automatikus inflációkövető adóemeléseket

Automatikus adóemelést vezet be több adónál is a kormány. A parlamentnek benyújtott törvényjavaslat szerint 2025-től minden évben az infláció mértékével nő a szeszes italok, dohánytermékek és üzemanyagok tételes jövedéki adója, továbbá a gépjárműadó, valamint a regisztrációs adó is – vette észre a Bank360.hu.

A Pénzügyminisztérium közleményében ugyan nem szerepelt, de a szerdán a parlamentnek benyújtott adótörvényjavaslat igazi innovációt vezet be az adók automatikus emelésére. 2025-től több adó és illeték mértéke minden évben automatikusan növekszik az infláció mértékével, anélkül, hogy a törvényeket újra módosítani kellene ehhez. A Bank360.hu szerint jövőre a legjobban az autósoknak fog fájni az újítás, hiszen a jövedéki adók mellett a regisztrációs adónál, a gépjárműadónál és a gépjárművek átírási illetékénél vezetik be először ezt a módszert.

Az infláció nemcsak az adózók bevételeit értéktelenítette el jócskán az elmúlt években, hanem a tételesen, tehát nem százalékban, hanem konkrét forintösszegben meghatározott adókét is. A Pénzügyminisztérium az inflációkövető adóemelés bevezetésével megoldja a saját problémáját, ráadásul egy olyan megoldást alkalmaz, amivel nem lesz szüksége ezeknél az adóknál rendszeresen törvényt módosítani, ha be akarja hozni a költségvetési bevételekben az infláció hatását.

Így működik az önjáró adóemelés

Az automatikus adóemelés szerint 2024-et követően az érintett adók mértéke a tárgyévet megelőző évi adó mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált (azaz emelt) összege. (Az így megkapott új mértéket jellemzően adónként eltérően 1, 5, 50, 100 vagy 1000 forintra kerekítve kell megállapítani.) A konkrét új adómértéket a NAV-nak a tárgyévet megelőző év október 31-ig kell közzétennie. Mivel ezen az idén már túl leszünk, 2025-re december 15-ig kell kihirdetni az érintett adók jövő évi mértékét.

Az autósoknak fáj majd a legjobban

2024 júliusában 4,1 százalék volt a KSH által mért éves infláció, így a tervezett törvénymódosítás szerint az első évben ennyivel emelkednek az inflációkövetővé váló adók. Az automatikus inflációkövető adóemelés különösen az autósoknak fog fájni, mert a speciálisan rájuk kirótt közterhek közül az alábbiakban vezetik be először:

regisztrációs adó (személygépkocsikra és motorkerékpárokra fizetendő)

gépjárműadó

cégautóadó (2026-tól)

gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke (átírási illeték)

Nem ússzák meg a dohánytermékek és alkoholok sem

Az autósokat érinti a jövedéki adókra bevezetendő automatikus inflációkövető adóemelés is, hiszen a benzin, gázolaj és LPG közterhe ugyancsak a fentiekben ismertetett módon változik majd 2025-től. Ugyanez az inflációkövető adóemelés lesz érvényes jövő évtől a szeszes italok (sör, bor, égetett szesz) és a dohánytermékek tételes jövedéki adójára is – írja a Bank360.hu.