BGE: Indul az állásbörze – Vállalati partnerek várják az érdeklődőket

Több mint 40 vállalati partner várja az érdeklődőket a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a CaseSolvers közös állásbörzéjén április 18-20. között a BGE három karán.

Az állásbörze több év kihagyás után idén újra személyesen is látogatható lesz, és online is lehet hozzá csatlakozni. A rendezvény háromnapos az egyetem is megjelenik kiállítóként, ennek keretében szakmai gyakorlati helyeket kínál hallgatóinak.

Az állásbörzén az érdeklődők tájékozódhatnak a pénzügyi szektortól a logisztikán át a turizmus és vendéglátás világának különféle területeiről, online is kapcsolatba léphetnek a partnerekkel, akár azonnal leadhatják önéletrajzaikat. Az online platform videókkal és blogposztokkal igyekszik segíteni az érdeklődőket.

A külkereskedelmi karon pénzügyi, szolgáltató és kereskedelmi cégek várják a hallgatókat április 18-án. A kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi karon vezető hotelláncok, a turizmus-vendéglátás szektor képviselői, valamint kereskedelmi és szolgáltató cégek lesznek jelen április 19-én.

Az egyetem közleményéből az is kiderül, hogy a sorozat a pénzügyi és számviteli karon zárul, ahol elsősorban adótanácsadó és könyvvizsgáló cégekkel, bankokkal, informatikai vállalkozásokkal, szolgáltató központokkal, FMCG, kereskedelmi és energetikai vállalkozásokkal lehet majd találkozni április 20-án.

Szakmai gyakorlati helyek, részmunkaidős pozíciók és álláslehetőségek széles kínálatából válogathatnak a hallgatók vagy a frissdiplomás pályakezdők, valamint álláskeresési és karrier tanácsadással segítik őket a szervezők.