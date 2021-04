Bitcoin. Soha nem látott magasságokban az árfolyam

Rekordszintre, 64 ezer dollár fölé emelkedett a bitcoin jegyzése, miközben szerdán a Nasdaq piacra kerül bevezetésre a legnagyobb amerikai kriptotőzsde, a Coinbase Global Inc. részvénye.

Röviddel 10 óra után a bitcoint 64 ezer 425 dolláron jegyezték, 1,8 százalékkal magasabban előző napi záróértékéhez képest. Szerdán eddig a bitcoin csúcsa 64 ezer 788 dollár volt.

A Coinbase kibocsátási ára 250 dollár, ami alapján a tőzsdét üzemeltető cég piaci tőkeértéke 65 milliárd dollár.

Egyes elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a Coinbase kibocsátási ára túl magasan lett megállapítva. Összehasonlításul felhozzák, hogy a jórészt technológiai részvényekkel kereskedő amerikai Nasdaq Inc. piaci tőkeértéke 26 milliárd dollár, és mintegy 69 milliárd dollár a New York-i Értéktőzsdét üzemeltető Intercontinental Exchange Inc. vállalaté.

A 2012-ben alapított Coinbase nagyot nyert a bitcoin drágulásán az első negyedévben. A cég múlt héten ismertetett nem végleges adatai szerint az első negyedévben adózott eredménye 730-800 millió dollár volt 1,8 milliárd dollár bevétel mellett. A cég tavalyi egész évi nyeresége 322 millió dollár volt, bevétele pedig 1,3 milliárd dollár.