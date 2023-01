Biztonsági szervezet: soha nem látott veszélyek előtt az emberiség

A “Végítélet órájának” mutatója minden eddiginél közelebb került éjfélhez, vagyis az Armageddonhoz, tükrözve a szakértők azon értékelését, hogy az emberiség létét soha nem látott veszélyek fenyegetik – jelentette be egy tudományos és globális biztonsági kérdésekkel foglalkozó szervezet, a Bulletin of the Atomic Scientists.

A visszaszámlálás jelenleg 90 másodperccel áll éjfél előtt – jelentették be a szervezet vezetői a CNBC beszámolója szerint. Ez az új időpont 10 másodperccel van közelebb a “végítélet napjához”, mint egy évvel ezelőtt. A csoport már több mint 70 éve méri az emberiséget fenyegető valós és egzisztenciális veszélyeket, az éghajlatváltozástól a nukleáris háború kilátásaiig.

“Az óra lényege, hogy felmérjük, hol tart az emberiség, és hogy nagyobb biztonságban vagyunk-e vagy éppen ellenkezőleg, nagyobb veszélynek vagyunk-e kitéve” – mondta Dr. Rachel Bronson, a Bulletin elnöke és vezérigazgatója. “És ahogy az órát egyre közelebb hozzuk az éjfélhez, azt az üzenetet küldjük, hogy a helyzet egyre sürgetőbbé válik” – tette hozzá.

Idén a folyamatban lévő Covid-19 világjárvány, valamint Oroszország ukrajnai inváziója – és Vlagyimir Putyin orosz elnök burkolt fenyegetése, hogy nukleáris fegyvereket vet be a konfliktusban – emelte az emberiséget fenyegető globális veszélyt – közölte a csoport.

“Putyin nem adta jelét annak, hogy hajlandó lenne elfogadni a vereséget” – mondta Dr. Steven Fetter, a Marylandi Egyetem professzora, a nukleáris fenyegetések szakértője.

“De még ha el is kerüljük a nukleáris fegyverek használatát Ukrajnában, a háború megkérdőjelezte a nukleáris rendet, a megállapodások és megegyezések rendszerét, amelyet hat évtized alatt építettek ki a nukleáris fegyverek veszélyeinek korlátozására”

– mondta Fetter.

A nukleáris háború újbóli globális fenyegetését a szakértők szerint a jelenleg is tartó Covid-járvány is súlyosbította.

“A Covid-19-hez hasonló eseményeket már nem lehet ritka, évszázadonként egyszeri eseménynek tekinteni” – mondta Dr. Suzet McKinney, a chicagói Sterling Bay ingatlanfejlesztő cég igazgatója és élettudományokkal foglalkozó vezetője.

“A fertőző betegségek kitöréseinek száma és sokfélesége jelentősen megnőtt az elmúlt 40 évben, és több mint felét zoonózisok, azaz állatokból kiinduló és emberre átterjedő betegségek okozzák” – mondta, hozzátéve, hogy a világjárványnak “nincs egyértelmű vége a láthatáron“.

A Bulletin of the Atomic Scientists-t 1945-ben alapította a néhai fizikus és Nobel-díjas Albert Einstein, valamint olyan tudósok, akik az első atombomba megépítésén dolgoztak a Manhattan Projectben. Az első órát 1947-ben mutatták be.

Az óra fenyegetései “az ember által okozott veszélyekre összpontosítanak: a nukleáris kockázatra, az éghajlatváltozásra és az új, bomlasztó technológiákra, beleértve a biotechnológiákat is” – mondta Bronson. “Mi a Bulletinben úgy gondoljuk, hogy mivel az ember hozta létre ezeket a veszélyeket, csökkenthetjük őket“.

“A Bulletin of the Atomic Scientists bejelentésében felvázolt kihívások nem is lehetnének globálisabbak” – mondta Mary Robinson, Írország korábbi elnöke. “Egyetlen ország sem képes egyedül megbirkózni velük, függetlenül attól, hogy mekkora a lakossága, milyen erős a gazdasága, vagy mennyire félelmetes a hadserege” – emelte ki.