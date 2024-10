Itt az áttörés a cukorbetegség kezelésében

Forradalmi változást hozhat a „csendes gyilkos” kezelésében az, hogy az infostart információi szerint Kínai tudósok egy olyan tanulmányt tettek közre, ami alapján a világon első ízben sikerült sejtbeültetéssel kezelni és visszafordítani az 1-es típusú cukorbetegséget.

A tudósítás alapján, egy sanghaji lap szerint egy mindössze félórás műtét kellett ahhoz, hogy tünetmentessé váljon egy 25 éves beteg, akit 1-es típusú cukorbetegséggel kezeltek. (Ez a cukorbetegségnek az az autoimmun fajtája, amelyben az immunrendszer megtámadja a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit és a szervezet nem képes a vércukorszintet szabályozó hormont termelni. Eddig gyógyíthatatlannak tartották a betegséget.)

A cikk szerint a beteg, aki 11 éve szenvedett a krónikus betegségben, pár hónappal a minimálisan invazív műtét után képes volt természetes módon szabályozni vércukorszintjét – írta a sanghaji The Paper című oldalra hivatkozva a South China Morning Post hongkongi lap.

Az áttörést elérő csapat a komolyabb bizonyítékot a tekintélyes Cell című szaklapban megjelent tudományos cikkben tette közzé – bár még úgynevezett korai kutatásról van szó, mert csak egyetlen beteg alapján vontak le következtetéseket. A vizsgálatban többek között a Tiecsini Első Központi Kórház és a Pekingi Egyetem kutatói vettek részt.

Kína cukorbetegség-járványa

A cukorbetegség világszerte komoly egészségügyi fenyegetést jelent. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség szerint Kínában fordul elő világszerte a legtöbb ilyen eset, több mint 140 millió beteggel és 12 százalékot meghaladó aránnyal.

Az 1-es típusú cukorbetegség a betegség összes esetének mintegy 5 százalékát teszi ki.

Az inzulininjekciók és a glükózszintcsökkentő gyógyszerek gyakran nehezen szabályozzák a vércukorszintet, ez különböző szövődményekhez vezet, amelyek súlyosan befolyásolják az életminőséget, és akár életveszélyesek is lehetnek – jegyzi meg a hongkongi lap.

Amit a kutatók ebben az esetben tettek, azt szigetsejt-transzplantációnak hívják. Ennek során inzulintermelő, úgynevezett szigetsejteket távolítanak el egy elhunyt donor hasnyálmirigyéből, és azokat az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő személy májába ültetik be. Ez egy klinikai kezelés, még kísérleti stádiumban van, és a kevés donor miatt ritkán alkalmazzák.

Ami új lehetőségeket nyitott meg a cukorbetegség kezelésében, az az őssejtterápia. A tanulmányban vázolt kezelés előtt a kutatók először zsírszöveti sejteket gyűjtöttek a pácienstől, majd kis molekulájú vegyi anyagokkal ezeket a sejteket úgynevezett pluripotens – csökkentett potenciálú – őssejtekké programozták át, majd szigetsejtekké alakították át, és visszaültették a beteg szervezetébe. Mivel a hasnyálmirigysejtek magától a betegtől származnak, az immunrendszere nem lökte ki őket.

Az átültetés után a fiatal nő vércukorszintje fokozatosan normalizálódott, 75 nappal később már nem volt szüksége inzulininjekciókra, és a javulás már több mint egy éve tart.

Viszont még megfigyelés alatt kell tartani, mivel májátültetése is volt, ami miatt immunszuppresszánsokat is kapott. Így még nem világos, mekkora a szigetsejtek kilökésének kockázata. A kutatók közölték, hogy az év végére két másik beteg javulásáról is véleményt tudnak mondani.