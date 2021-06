Bobo Fun Park. Kalandpark avató a Balatonnál – 30 attrakcióval

Harminc attrakció várja a látogatókat a most felavatott Bobo Fun Parkban, az alsópáhoki Kolping Hotel tőszomszédságában. A 2 milliárd forintos beruházás megnyitóján az üzemeltető, valamint számos turisztikai szakember mellett részt vett Novák Katalin családokért felelős miniszter.

Novák Katalin a Kolping Hotel üzemeltetői által épített kalandpark átadásán azt mondta: a védőoltásoknak köszönhetően óvatosan ugyan, de kimondhatjuk, visszaszereztük a biztonságunk jelentős részét, végre mehetünk pihenni, nyaralni is. Még óvatosak vagyunk, de alapvetően a védőoltások vissza adták a biztonságot, és már a 12 évnél idősebb gyerekeket is beoltathatjuk – jelezte.

A meghívottak a 3000m2-es adrenalin arénából először a rendezvénytermet vették birtokba. Elsőként Gebhard Kaiser, Németország Oberallgäu régió tiszteletbeli tanácsosa, a Kolping Hotel Kft. Felügyelőbizottságának elnöke jelentkezett be videóüzenetben.

Kijelentette: az alsópáhoki Kolping Hotel üzemeltetői is “megtanultak a kanyarban előzni”, sok vállalkozáshoz hasonlóan az erejüket megfeszítve fogtak fejlesztésbe, hogy megerősödve kerüljenek ki a nehéz helyzetből. A kormány segít, hogy az élet újraindulása a lehető legnagyobb szabadsággal és biztonság mellett valósuljon meg – mondta Novák Katalin.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese az átadáson egyebek mellett arról beszélt, hogy a Balatont az alsópáhokihoz hasonló beruházásokkal lehet négyévszakos turisztikai célponttá változtatni.

Ez a beruházás azok közé tartozik, amelyeket jól átgondoltan terveztek meg és külföldön is eladható – közölte.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számai alapján élénkül a belföldi és a beutazó turizmus is, a három nyári hónapra máris 40 ezer vendég mintegy 200 ezer vendégéjszakára szóló foglalását mutatja Keszthely-Hévíz térségében. Egy hónap alatt 50 százalékkal növekedett országosan a foglalások száma, Zala megyébe már 112 ezer vendég félmillió vendégéjszakára jelezte előre az érkezését – ismertette.

Könnyid László arra is kitért, hogy a Balaton továbbra is a vezető célpont nyárra, a foglalások egyharmada szól oda, és a forgalmat növeli az is, hogy 200 milliárd forint vár a SZÉP-kártyákon elköltésre, és a zsebek közötti “átjárhatóság” is könnyíti a tervezést.

Továbbra is az a célja Magyarországnak, hogy 2030-ig elérje az évi 20 milliós vendégszámot, a remények szerint 2022-ben már utolérheti a 2019-es “bezzegévet“. Szükség van ugyanakkor ehhez a megfelelő munkaerőre, ősszel is folytatódik majd az a kampány, amely a pályaválasztás előtt állók figyelmébe ajánlja a turizmust, vendéglátást mint hivatást – ismertette Könnyid László.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyozta: a Balaton térségében fontosak azok a beruházások, amelyek a régiót négyévszakos turisztikai célponttá teszik.

Magyarországon, Budapest után ez a második leglátogatottabb turisztikai desztináció, amelyik különösen megérezte az elmúlt időszak nehézségeit, de többféle kormányzati segítséggel felkészült a következő időszakra. Nemcsak nagy szállodaberuházások indultak, de csak a nyugat-balatoni régióban több mint kétezer magánszállás újulhatott meg állami támogatással – sorolta a képviselő.

Baldauf Csaba, a 25 éves jubileumát ünneplő alsópáhoki Kolping Hotel és a Bobo Fun Park ügyvezetője felidézte, hogy 2009-ben, a gazdasági válság után is az volt a stratégiájuk, hogy “gázt adtak”, és így döntöttek most is a kényszerű, kilenc hónapos bezárás ellenére. Több mint kétmilliárd forintból épült meg a háromezer négyzetméteres fedett kalandpark és rendezvényhelyszín, amely alig egy év alatt készült el.