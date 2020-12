Brandek és értékek 2020-ban

Mint minden, a ’Best Global Brands’ rangsor is a koronavírus-válság hatásait tükrözi 2020-ban. Az amerikai Interbrand készített értéksorrendet. Az Apple továbbra is a legértékesebb márka, az Amazont és a Netflixet még gazdagabbá tette a korona-krízis. Rengeteg amerikai, kevés ázsiai és meglepően sok olasz márka a TOP 100-ban.

A COVID mindenre kihat

Mint minden, a ’Best Global Brands’ rangsor is a koronavírus-válság hatásait tükrözi 2020-ban. Az évente megjelenő lista a márkák piaci értékét és nem ismertségüket, népszerűségüket méri. Ezért jól mutatja, mely cégek a COVID nagy gazdasági vesztesei és nyertesei. Az összeállítást az amerikai gazdasági magazin, a BusinessWeek megrendelésére a New York-i marketingcég, az Interbrand készíti.

A nagy nyertesek

2020 legnagyobb nyertese az Amazon. Egy év alatt 60 százalékkal, 125 milliárd dollárról 200 milliárdra nőtt az értéke

A kijárási korlátozások miatt 2020-ban minden eddiginél több ideig szörfözünk a neten, nem utolsó sorban friss információkra vadászva. Nem meglepő, hogy a nagy nyertesek közé tartoznak a közösségi oldalak, a Facebook (13., 35 mrd. USD) és az Instagram (19., 26 mrd. USD). A kijárási korlátozásokkal és a vírustól való félelemmel függ össze, hogy inkább az interneten rendelünk, minthogy bevásárlóközpontokba vagy a belvárosokba járnánk shoppingolni. Ezért 2020 legnagyobb nyertese az Amazon. Egy év alatt 60 százalékkal, 125 milliárd dollárról 200 milliárdra nőtt a világ legnagyobb online áruháza nevének értéke és a második legértékesebb márka lett! Annak ellenére, hogy többet neteztünk, ha minimálisan is, de csökkent a kvázi monopolhelyzetű kereső, a Google imázsának értéke (165 mrd. USD). 2012 óta először kiszorult az első háromból, a 4. lett.

Nem meglepő, hogy a COVID jegyében telő év nagy nyertesei közé tartoznak a filmeket, sorozatokat és zenéket kínáló netes portálok is. A zenemegosztó Spotifly értéke emelkedett a legjobban, 52 százalékkal, 8 milliárd dollárra. Ezzel a 70. a listán. Jóval megelőzi a filmekre és sorozatokra specializálódott Netflix: 41 százalékos emelkedés mellett 12 milliárdos értékkel a 41. A legelőkelőbb helyet továbbra is a tartalmai nagy részét ingyen kínáló Youtube birtokolja (30., 17 mrd. USD).

Kisebb és nagyobb meglepetések

a tavaszi lockdown idején világszerte nőtt az alkoholfogyasztás

Egészen más okból, a lakosság fokozódó környezettudatossága és a szigorodó hatósági klímavédelmi előírások miatt sikerév a Teslának az idei. Az elektroautó gyártás kaliforniai úttörője előszőr szerepel a listán. Rögtön a 40. helyen indít 13 milliárd dolláros márkaértékkel. Ezzel megelőz több nagymúltú autógyártót: Ford (42.), Audi (44.), VW (47.), Porsche (55.).

Új az összeállításban a Johnnie Walker is (98., 4,5 mrd. USD). A világ minden bizonnyal legismertebb whiskymárkája értéknövekedésére szintén a COVID játszhat szerepet: a tavaszi lockdown idején világszerte nőtt az alkoholfogyasztás. Más alkoholmárkák is vannak a TOP 100-ban: Az USA-ban piacvezető sör, a Budweiser (33.), egy másik sör, a mexikói Corona (78.) és egy újabb whiskymárka, a Hennesy (91.). Összefoglalva: Az emberek miközben unalmukban a pamlagukról moziztak és vásárolgattak elég sokat ittak…

A vesztesek

A világjárványnak vannak nagy vesztesei is. Az autógyárók mellett közéjük tartoznak a nagy bolthálózatot fenntartó, de online gyenge divatmárkák. A Zara (35.) és a H&M (37.) márkanév értéke is közel 15 százalékkal csökkent. Kisebb mértékben, 5 százalék, de a listán szereplő luxusmárkák, a Louis Vuitton (17.), a Chanell (21.), a Hermés (28.), a Gucci (32.), a Dior (83.) és a Prada (99.) is vesztettek értékükből.

Vannak immunis brandek

Az első tízbe az online világ nagyjai mellett a klasszikusoknak sikerült még bekerülniük

A lista élén nem történt változás. Mint évek óta mindig, 2020-ban is az Apple a legértékesebb márka (322 mrd. USD). Az informatikai márkákrandek általában értékesebbek lettek: Microsoft (3., 166 mrd. USD), Samsung (először a TOP 5-ban, 5., 62 mrd. USD), a pdf-ről révén közismert Adobe (27., 18 mrd. USD).

Az első tízbe az online világ nagyjai mellett a klasszikusoknak sikerült még bekerülniük: Coca-Cola (6.), McDonald’s (9.), Disney (10.). A TOP 10-ben van a második legnagyobb és a talán legpatinásabb nevű autógyártó, a Toyota (7.) és a Mercedes-Benz (8.). Holott az autóipar komoly válsággal küzd, az eladások 2020-ban drasztikusan visszaestek. Ez azt mutatja, hogy az igazán ismert márkákon nem fog a válság se. A 100-as lista összértékének több mint felét az első 10 helyezett adja.

Az információ hatalom

„Hiba lenne az informatikai és online márkák sikerét kizárólag a COVID-nak betudni” – figyelmeztet az Interbrand részéről a listát a BusinessWeek számára értelmező Manfredi Ricca. Szerinte egy évek óta tartó folyamat folytatódik. Azok a gyártók egyre sikeresebbek, amelyek közvetlen tudnak kapcsolatba kerülni az ügyfeleikkel. Tehát saját márkabolthálózattal rendelkeznek, a neten saját oldalukon kínálják a termékeiket, ügyfélszolgálatot tartanak fent. Ők ismerik a legjobban vásárlóik igényeit és tudnak a leggyorsabban alkalmazkodni ezek változásához. A netes világcégek és a szoftvergyártók kivétel nélkül ilyenek.

Ázsia alul-, az USA felülreprezentált

Kínából egyetlen márka a Huawei szerepel a TOP 100-ban.

Érdekes a márkák ország szerinti megosztására is vetni egy pillantást. Természetesen a világ vezető gazdaságaiban honos márkák, közöttük is elsősorban az amerikaiak dominálnak. A rossz marketingjükről ismert ázsiai cégek közül csak japán és koreai autógyártóknak, valamint a szintén koreai Samsungnak (5.) sikerült a listára kerülnie. A világ legnagyobb gazdaságából, Kínából egyetlen márka a Huawei (80.) szerepel a TOP 100-ban. Értéke 9 százalékkal csökkent. Ez a céget az 5G-hálózat kiépítésével összefüggő érő kémkedési és adatkezelési vádakkal függhet össze. Meglepő annak fényében, hogy a kínai cég telefonjaiból kelt el 2019-ben világszerte a legtöbb. A Samsung visszaesett a második helyre. A nem túl előkelő helyezés és értékvesztés magyarázata lehet, hogy a támadások egyértelműen az USA-ban a leghevesebbek, ahol a 100-as lista is készült.

Európából Németország képviselteti magát a legtöbb márkával, sikeresek az olaszok is

Szintén nem meglepő, hogy Európából a kontinens legnagyobb gazdasága, Németország képviselteti magát a legtöbb márkával. Elsősorban az autógyártók jóvoltából. Közülük a BMW (11.) és a VW (47.) anyagcégként és leánymárkáján keresztül is bekerülnie a rangsorba. A BMW a Minin (95.), a VW pedig az Audin (44.) és a Porschén (55.) keresztül.

Meglepő lehet viszont az olaszok sikere. A ’Made in Italy’ álltában jól cseng. Ennek tudható be, hogy három olasz barnd is szerepel a 100-ban: Gucci (32.), Ferrari (79.), Prada (99.).