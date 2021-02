Brexit: London vesztett – Amszterdam az új pénzügyi központ?

A Brexit miatt a londoni Cityből a legtöbb nemzetközi bank és biztosító Amszterdamba tette át az európai központját. A holland főváros jó eséllyel értékpapír kereskedelemi központ is lesz – áll a Financial Times elemzésében. „Az európaiak ki akarják készíteni a Cityt” – fogalmazott a brit nemzeti bank elnöke egy interjúban.

A győztes mindent visz

Ahogy az várható volt, Nagy-Britannia kilépése az EU-ból véget vetett a City vezető szerepének a kontinens pénzügyi életében. A legolvasottabb nemzetközi pénzügyi napilap, az angol Financial Times (FT) elemzése szerint minden jel arra mutat, hogy Amszterdam lehet London súlyvesztésének legnagyobb nyertese.

Egyrészt a legtöbb multinacionális bank és biztosító a holland fővárosba tette át az Európa központját. Másrészt az értékpapír kereskedelme egy része is átkerült Amszterdamba. Utóbbi részbeni elvesztése különösen fáj Londonnak, mert a kötvények és befektetési alapok-béli részesedések európai adás-vétele eddig gyakorlatilag kizárólag a Cityben bonyolódott.

Beszédes számok

A változást jól mutatja a két város tőzsdéjének forgalma. Az amszterdami börze, az Euronext és az opciós ügyletek holland forgalmának mutatója, a CBOE átlagos napi forgalma januárban 9,2 milliárd euró volt. Háromszorosa a decemberinek. Egyidejűleg Londonban napi 8,6 milliárd szemben a decemberi 17,5 milliárd euróval. Több, mint 50 százalékos csökkenés.

A Brexit hatása már az első januári tőzsdei napon nyilvánvaló lett. Londonban január 4-én 6,5 milliárd euróval kisebb értékben bonyolítottak le pénzügyi ügyleteket, mint az utolsó decemberin munkanapon.

Nem csak Amszterdam profitál az EU nagyvárosai közül London szerepvesztéséből. Számos multinacionális részvénytársaság mellett, két meghatározó európai bank, a spanyol Santander és a német Deutsche Bank, valamint a kontinens legnagyobb energetikai cége, a Total Madridba, Frankfurtba, illetve Párizsba tette át részvényei jegyzését Londonból. A négy mamut papírijainak kereskedelme gondoskodott a London Stock Exchange forgalmának feléről.

Hiába a megállapodás

Hatalmas csapás a brókereknek, Londonnak és az Egyesült Királyság egész gazdaságának. Hamar szertefoszlott a londoni kormány és a brit bankárok reménye, hogy a december végén, az utolsó pillanatban tető alá hozott Brexit-megállapodás hatására a City továbbra is fontos szerepet tölthet be Európa pénzügyi életében. A szerződés szerint a brit központú pénzügyi vállalkozásoknak bizonyos megkötések mellett továbbra is joguk van uniós klienseknek szolgáltatást nyújtani és az európai piacon tevékenykedni.

A januári számok azt mutatják, hogy a megállapodással csak annyit sikerült elérnie a Citynek, hogy legalább a brit cégek ne költöztessék központjukat a Csatorna másik partjára. A többségük csak telephelyet hozott létre az EU-ban.

Háborús hangvétel

A gyors és nagyarányú szerepvesztés megmérgezte a Brexit-megállapodás aláírásnak köszönhetően tavaly decemberben még baráti hangvételt a brit és az uniós pénzügyi élet szereplői között. A brit nemzeti bank, a Bank of England elnöke egyenesen háborúról beszél. „Az európaiak ki akarják készíteni a Cityt” – fogalmazott Andrew Bailey egy januári interjúban.

Petrus Szabolcs