CIB: ötödével zsugorodhat a lízingpiac

A belföldi lízingpiac 20 százalékos csökkenéssel, körülbelül 600 milliárd forintra eshet vissza az idén – mondta a CIB Lízing Zrt. vezérigazgatója.

Fekete Csaba a lízingpiac visszaesését a koronavírus hatásaival magyarázta, de hangsúlyozta, hogy más körülmények is közrejátszottak ebben. A csaknem egy évtizede tartó, évi 10 százalékot, olykor akár a 20 százalékot is meghaladó bővülést a járványon kívül az is visszavetette, hogy a belföldi fuvarozás nemzetközi lehetőségeinek szűkülésével együtt a nagy haszongépjárművek beszerzése is jelentősen csökkent.

A lízingkihelyezések ezzel együtt a harmadik negyedévben 40 százalékkal estek vissza.

Jelentős, csaknem 20 százalékos az autólízing csökkenése is, de a magyar lízingpiac harmadik nagy területe, a mezőgazdasági gépek beszerzése sem bővül. A kedvezőtlen folyamatokat a Növekedési hitelprogram (Nhp) vállalkozói kölcsönei, az Nhp Fix és az Nhp Hajrá ugyanakkor valamelyest enyhítették – tette hozzá.

A CIB Lízing jelentős eredménynek tekinti, hogy a belföldi csökkenéshez képest jóval kisebb, akár a piaci átlag felénél is csekélyebb visszaeséssel zárhat 2020-ban. A vezérigazgató hozzátette, hogy a válságra lehetőségként tekintenek, mivel ilyenkor a korábbi évek hátrányait könnyebb ledolgozni.

Sikerként értékelte a 2019-es stratégiaváltást is, mivel a CIB Lízing ennek köszönhetően minden eszköztípusban és ügyfélkörben erősödött, ráadásul mindez nem csupán egyszeri tételek következménye, hanem tartós eredmény. Ennek tulajdonítja azt is, hogy idén a második negyedév kivételével minden hónapban meghaladták a tavalyi eredményeiket.

Fekete Csaba szerint a lízingpiac helyzete pontosan jelzi a gazdaság változásait, hiszen a lízing mint eszközbeszerzést támogató finanszírozási megoldás a jól működő gazdaságok fontos jellemzője. A belföldi piac ugyanakkor régiós összevetésben sem jelentős, a lízingfinanszírozás aránya pedig még mindig jóval alacsonyabb, mint a nyugati országokban – tette hozzá.