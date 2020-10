CIB: A hitelek elbírálási ideje tovább rövidült

A pandémia első hulláma után a legtöbb szektorban helyreállt az élet. A kérdés most az, hogy milyen kihívásokat rejt a járvány második hullámának megjelenése. A koronavírus-járvány első hulláma a CIB Bank kisvállalati szegmensének 15 százalékot meghaladó forgalomcsökkenést hozott, azonban új termékekkel, a garanciaprogramokkal, a hitelbírálat felgyorsításával és az online megoldások fókuszba helyezésével a járvány első hullámát követően sikerült újra növekedő pályára állniuk. Interjú Fetter Istvánnal, a CIB kisvállalati szegmensének vezetőjével.

– Tapasztalataik szerint miként változott a kisvállalati szektor hitelképessége a koronavírus-járvány megjelenése óta?

– Az első negyedévben a korábbi jelentős gazdasági növekedés mellett még remek eredményeket értünk el. Ezt követően a koronavírus-járvány első hulláma nálunk 15 százalékot meghaladó mértékű forgalomcsökkenéshez, és számos iparágban teljes leálláshoz vezetett. A hitelmoratórium, illetve más pénzügyi megoldások azonban nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nem alakultak ki tömeges csődhelyzetek. A kockázati modell átgondolásával és a Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrá hitelprogramjával tudtunk erőteljes támogatást nyújtani a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak rendkívül kedvező, maximum 2,5%-os, a futamidő végéig fix kamattal. A KKV szektort segíti a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott Krízis Garanciaprogram is, amely 90%-os kezességvállalással újabb távlatokat nyit a kisvállalkozásoknak. Emellett nagy az igény az EXIM megoldásai, valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége és garanciája mellett nyújtható finanszírozásokra is.

Azt látjuk, hogy a pandémia első hullámát követően a legtöbb szektorban helyreállt az élet, amit a jelentősen megnövekedett forgalom is bizonyít. A második hullámra ügyfeleinkkel közösen igyekeztünk felkészülni, és minden eszközünk rendelkezésre áll ahhoz, hogy segítsük az életképes társaságokat a legnehezebb időszak átvészelésében. A kialakult helyzetben ügyfeleinket segíti az is, hogy hiteleink elbírálási ideje is tovább rövidült: az MNB NHP Hajrá forgóeszköz- és beruházási hitel esetén tartjuk a kéthetes elbírálási időt, miközben már korábban bevezettünk olyan hitelterméket is, amely esetében az igénylés befogadását követően ügyfeleink akár 3 munkanap alatt banki finanszírozáshoz juthatnak.

– Mennyiben változott meg az ügyfelekkel fenntartott kapcsolat a pandémia hatására?

– A pandémia hatására szignifikánsabb szerepet tölt be bankunkban a digitalizáció, ami segíti a meglévő és az új ügyfeleink kényelmesebb, kevesebb adminisztrációs teherrel járó hitelfelvételi és mindennapi pénzügyi tevékenységeinek elvégzését. A lakossági és a vállalati szegmensben egyaránt több fejlesztés és digitális megoldás került napirendre. A kisvállalatok esetén elsősorban a belső folyamatok – adósminősítés, szerződésírás, folyósítás – digitalizációját priorizálva építettük fel idei stratégiánkat. Mindemellett a CIB Hitelajánlat-készítő felülete segítségével a kisvállalatok egyszerűen, céges adataik megadásával, a közösségi távolságtartás szabályainak betartását is elősegítve, fióki látogatás nélkül is kaphatnak hitelajánlatot.

– A finanszírozást illetően milyen segítséget tud nyújtani a CIB Bank?

– Bankunknál mikro-, kis- és középvállalatok esetén a forgóeszköz-finanszírozás iránt nőtt meg jelentősen a kereslet, amely leginkább az NHP Hajrá keretein belül valósult meg: augusztus közepéig közel 400 ügyfél igényelt NHP Hajrá hitelt és lízinget. Fontos azonban látni, hogy a kisvállalkozásoknak szóló szolgáltatásainknak a kínált pénzügyi megoldások csak egy kis szeletét jelentik. A megváltozott gazdasasági környezetben megújult és kedvezményes e-commerce és POS szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére, hogy segítsük az online és elektronikus fizetési forgalom bonyolítását. Emellett megfelelően tudjuk optimalizálni a társaságok legnagyobb banki költségét kitevő cash management szolgáltatásokat személyre szabható Partner számlacsomagjaink segítségével. Megtakarításokkal rendelkező ügyfeleinknek széleskörű befektetésialap-kínálatunkat, kockázatokat csökkenteni kívánó társaságoknak biztosításokat, míg export-import relációkban is aktív társaságoknak rendkívül fejlett treasury platformunkat ajánljuk.

– Mennyire jellemző ebben a nehéz időszakban a már reménytelen helyzetbe kerülő kisvállalkozások számának növekedése?

– A kisvállalatok esetében fokozottan érződik, hogy a járványhelyzetben számos szektornak váratlan kihívásokkal kellett, illetve kell szembenéznie. A legérintettebb szektorokban működő cégek – szállodai szolgáltatók, éttermek és a többi – ügyfeleink 7%-át teszik ki. Miközben a második hullám jelenleg még sok kérdést tartogat, meggyőződésünk, hogy a krízist áthidaló finanszírozási megoldások sok cégnek adnak segítséget a működés fenntartásához és a növekedéshez. Az NHP Hajrá bevezetésével a harmadik negyedévben eddig 13%-os növekedést tudtunk elérni a teljes hitelállományunkban a pandémiás időszak kezdeti állapotához képest. Kérdés, hogy ez a pluszforrás elegendő lesz-e a cégek működésének fenntartásához, vagy egy elhúzódó visszaesés felemésztheti az így kiegészített tartalékokat. Mi mindenesetre elkötelezettek vagyunk abban, hogy a vírushelyzet mostani hulláma alatt is megfelelő támogatást nyújtsunk a kisvállalkozásoknak.