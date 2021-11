Covid-hatások és menedzser kihívások: Prohászka Ottó, a Hama Kft. ügyvezető igazgatója

Bár a járványhelyzet tavasszal engedett a szorításából, miközben egészségügyi téren is bőven akad kihívás, a globális ellátási nehézségek és az infláció is számtalan olyan új helyzetet teremtett, amelyet napi szinten kezelniük kell a cégvezetőknek, üzleti döntéshozóknak. Legújabb rovatunkban erről beszélnek AzÜzlet által megkérdezett menedzserek.

– 2021-ben tartani tudtuk a tavalyi évben megemelkedett forgalmi szintet, sőt valamelyest még tovább is bővült a forgalmunk. De már csak azért is elégedettek lehetünk, mert mindezt annak ellenére sikerült elérni, hogy most a tavaszi 5 hetes teljes boltzár mellett kellet a terveinket teljesítenünk – elemez Prohászka Ottó.

A cégvezető szerint az elektronikai, számítástechnikai és informatikai kiegészítők piacán érdekes volt látni, hogy idén még a tavalyi, home office világra való felkészülés alatt gyors tempóban beszerzett számítástechnikai kiegészítők piaca is tovább tudott bővülni. Ugyanakkor az is látszott, hogy a járvány utáni enyhítéseket követően, valamint az utazási kedv és a lehetőségek visszatértével például dinamikus fejlődésnek indult a vezeték nélküli fülhallgatók (TWS) kereslete is.

fontos a személyes interakció a kollégák között

– Mivel tevékenységünk jelentős mértékben a logisztikai szolgáltatásunkon (árubeszerzés, raktározás, kiszállítás) nyugszik, ezt csak személyes jelenléttel tudjuk kezelni – mondja azzal kapcsolatban, hogy az év eleji járványidőszakban sem vonulhatott home office-ba a teljes cég. Azokban az adminisztratív pozíciókban, ahol lehetett, 50-50 százalékban a hybrid megoldást követtük. A járvány lecsendesedését követően visszaálltunk a korábbi teljes személyes jelenlétre és a jövőben is így teszünk, amíg a helyzet ezt lehetővé teszi. Meggyőződésünk ugyanis, hogy fontos a személyes interakció a kollégák és a csoportok között.

Prohászka Ottó menedzserként nem is ezt érezte a legnagyobb kihívásnak a járvány szempontjából vegyes évben, ami az ellátási láncok felborulásával és az infláció felerősödésével is együtt járt. Szavai szerint a próbatételt ugyanis egyértelműen az árubeszerzés ütemezése és az importköltségek, az árfolyam kontrollálása, valamint az elérhető alternatívák keresése jelentette. Már csak azért is, mert szerinte az ünnepek előtt, de tulajdonképpen a teljes következő félévben döntő lesz, hogy melyik piaci szereplőnek sikerült elégséges árukészlettel felkészülnie.

– Ha összességében veszem 2021-et, azt is tekintetbe kell venni, hogy a nyár vége óta már érezhető a növekedés dinamikájának lassulása. Ennek ellenére úgy számolunk, hogy a 7-8 hónap bővülésének eredménye kitart az év végéig és így összeségében növekedéssel zárjuk a 2021-es évet is – értékelt a Hama ügyvezető igazgatója.

