Covid-hatások és menedzser kihívások: Wagner Tibor, a Xiaomi magyarországi country managere

Bár a járványhelyzet tavasszal engedett a szorításból, ősszel ismét visszatért a kötelező maszkviselet. Eközben a globális ellátási nehézségek és az infláció is számtalan olyan új helyzetet teremtett, amelyet napi szinten kezelniük kell a cégvezetőknek, üzleti döntéshozóknak. Legújabb rovatunkban erről beszélnek AzÜzlet által megkérdezett menedzserek.

– Milyen kihívást jelentett a koronavírus-járvány és miként reagáltak erre ?

– A korábbiaknál is intenzívebb hangsúlyt kellett fektetnünk az online értékesítésre, ehhez át kellett hangolni az értékesítés szerkezetét, új folyamatokat kellett bevezetnünk, és mindezt belső rendszerekkel és hibrid eljárásokkal is meg kellett támogatnunk. Az operatív jellegű kihívásoknál ugyanakkor lényegesen fontosabb volt, hogy a kényszerű online átállásból hozzunk ki minél többet, a lehetőségekhez képest. Az online üzemmód óriási lehetőség volt a Xiaominak is atekintetben, hogy megmutassa, mennyire erős a hálózatba kapcsolható digitális eszközök piacán, hogy az AIOT ökoszisztémája milyen hozzáadott értéket tud teremteni a felhasználói számára. A kihívást teljesítettük: nemcsak az értékesítési eredményeink kiválóak, de tapasztalataink szerint a felhasználóink elégedettsége is.

– Mit jelentett az önök üzletmenetében az, hogy az emberek egyre több időt töltenek home office-ban, és egyre inkább felértékelődött a kommunikációs eszközök szerepe?

– Érdekes módon az online kapcsolattartás nem befolyásolta sem a belső, sem az üzletfelekkel történö együttműködést. Sőt, bizonyos területeken még a hatékonyság javulása is érzékelhető volt. Az üzletemenetben ugyanakkor óriási lendületet adott, hogy a felhasználók minden eddiginél nagyobb igényt támasztottak a lehető legnagyobb tudású és kiváló ár-érték arányú termékekre. Azzal, hogy a piacon elsőként jelentkeztünk 5G képes készülékekkel a közepes árkategóriában, alakítani tudtuk a piacot, és ennek a folyamatnak a digitális felértékelődés volt a fő hajtóereje.

– Milyen kihívást jelent a chiphiány és a világban uralkodó logisztikai problémahalmaz?

– Ez minden iparágat érintő problémahalmaz. Az ellátási láncok hosszúsága ebben a helyzetben kifejezett hátrány jelent minden gyártó számára és a költségek is nagy mértékben emelkedtek. A Xiaomi azonban ezt a hátrányt is képes a maga javára fordítani: innovációs folyamataink az iparágban élvonalbeliek, különösen a rövid ciklusok és a rugalmasság terén. Ezért rendkívül flexibilisen tudunk reagálni a piaci kihívásokra: ha egy adott chipből tartós hiány van, akár a készülék specifikációit is módosítjuk.

– Mennyire befolyásolta a Xiaomi magyarországi csapatának munkáját a járványhelyzet ?

– Egy pont után mindenki szeretett volna már “kibújni” a home office-ból, ez nem változott most sem. Vállalati kultúránknak azonban a jó teljesítmény és az alkalmazkodás jelenti a központi elemét, tehát számunkra a járványhelyzet így ma már csak egy olyan körülményt jelent, amelyhez alkalmazzkodnunk kell.

– Milyen évet zárnak és mire számítanak 2022-től?

– Dinamikusan növekedtek az eladásaink 2021-ben Magyarországon, aminek eredményeként a második legnagyobb szereplővé váltunk a magyar piacon. Ezt a trendet 2022-ben is szeretnénk folytatni.

Érsek M. Zoltán