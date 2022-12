Csak hajszálnyi engedményt kaptak az otthonfelújítási támogatás igénylői

Meghosszabbította a kormány az otthonfelújítási támogatás igénylésének határidejét három hónappal, de csak speciális esetekben. Ha ennél nem lesz több változás, akkor ez a támogatás valóban megszűnik az eredetileg tervezett határidővel, december 31-én – írja a Bank360.hu.

Több családtámogatás határideje is lejár 2022. december 31-én, ezért hetek óta megy a találgatás arról, hogy melyiket hosszabbítja meg végül a kormány 2023-ra is. A babaváró hitel továbbvitelét ugyan már a nyáron bejelentették, és a kormányfő a szerdai sajtótájékoztatóján is a megtartásának fontosságáról beszélt, de jogszabály mindeddig erről nem született.

A jelenlegi szabályok szerint a falusi csok is megszűnik az év végével, és egyelőre nem tudni, hogy a csok 2023-as megtartásának nyári ígérete vonatkozik-e erre a speciális támogatásra is. A leggyengébb lábakon az otthonfelújítási támogatás esetleges meghosszabbítása állt, hiszen ennek továbbvitelét eddig nem ígérte meg a kormány, és Orbán Viktor is arról beszélt, hogy egy lakásfelújítási támogatási forma ki fog futni.

Csütörtök este megjelent az otthonfelújítási támogatásról szóló rendelet módosítása, és ez csak speciális esetekben teszi lehetővé a támogatás igénylését 2023. március 31-ig. Ebből fakadóan ha újabb módosítás nem történik az év végéig, akkor az eredeti elképzelésnek és szabálynak megfelelő időpontig, 2022. december 31-ig lehet ezt a családtámogatást igényelni.

Az új rendelet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló jogszabályt két érdemi ponton módosítja.

Ezek egyike méltányossági engedményt ad, amikor kimondja, hogy az igénylő támogatásra való jogosultsága a magzat elhalásának vagy halva születésének, vagy a gyermek halálának a támogatási kérelem benyújtását megelőző bekövetkezése esetén is megállapítható, ha igazolják, hogy legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a gyermek életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt. (Az otthonfelújítási támogatás igénylése ezekben az esetekben 2023. március 31-ig nyújtható be.)

A másik változtatás kimondja, hogy amennyiben az otthonfelújítás kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje vonatkozik, akkor a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető. Ebben az esetben a beruházás nem napelemre vagy napkollektorra vonatkozó részére csak akkor igényelhető a támogatás, ha arról a számlákat 2022. december 31-ig kiállították.

Ennél az engedménynél további feltétel az is, hogy mellékelni kell az igényléshez a napkollektoros, napelemes munkálatok kivitelezésére vonatkozó, legkésőbb 2022. július 31. napjáig aláírt vállalkozási szerződést és a 2022. szeptember 30. napjáig beadott hálózati csatlakozási igénybejelentésről szóló igazolást.

További kivételt, engedményt az új rendelet nem tesz, így akire a fentiek nem vonatkoznak, annak továbbra is 2022. december 31-ig kell benyújtania a támogatási igényét, amiben már a felújítási munkálatok elkészültét is igazolnia kell a felhasznált, beépített anyagok, berendezések beszerzéséről és a kivitelezési munkadíjról szóló számlákkal – hívja fel a figyelmet a Bank360.hu.