E-autó, kontra benzines. A teljes életutat tekintve mi a nyerő?

Miközben szinte már minden az elektromos átállásról szól, és kétségtelen, hogy a villanyautók sok jó tulajdonsággal rendelkeznek, az is tény, hogy a hagyományos – benzines és dízel -, autók mellett is jó néhány érv szól. Ezért is érdemes megvizsgálni az előnyöket és hátrányokat, beleértve az árat, a birtoklási költségeket, a töltést és a hatótávolságot.

Aki olyan új autót keres, amit olcsón üzemeltethet és emellett még a szén-dioxid-kibocsátását is csökkenteni szeretné, sőt – cégként – a fenntarthatósághoz kötődő az ESG megfelelést is fontosnak tartja, az nagy valószínűséggel az elektromos autó mellett dönt – ha nem jelent gondot számára a magasabb ár és meg tudja teremteni az otthoni töltés lehetőségét.

De miközben az elektromos autók számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos benzines, vagy dízel autókkal szemben, megvannak a maguk hátrányai is. Ezért mielőtt valaki belevágna a vásárlásba, érdemes tudnia a következőket.

A villanyautók típusai

Amikor az emberek elektromos járművekről beszélnek, általában a tisztán akkumulátoros elektromos járművekről (BEV) beszélnek. Ezeket kizárólag elektromos árammal látják el. Nagy akkumulátorcsomagot használnak, amely egy villanymotort (vagy több motort) lát el energiával.

A hibrid járművek szintén elektromos motorokat használnak, de kisebb benzinmotorokkal kombinálva biztosítják az autó meghajtását. Ezek közül kétfajta van: a hibrid és a plug-in-hibrid (PHEV) közötti különbség pontosan a névben rejlik: a PHEV akkumulátora csatlakoztatással tölthető, és jellemzően sokkal nagyobb, mint egy hibrid akkumulátorcsomagja. Ami azt jelenti, hogy értelmezhető elektromos hatótávot – általában 50 km-t – tud biztosítani. A benzin, vagy dízel hajtású hibrid elektromos járműveket (HEV) viszont nem lehet feltölteni, helyette a benzin, vagy dízel motort használják az akkumulátor feltöltésére, ami leginkább az induláskor segít a fogyasztás minimalizálásában.

Hagyományos és e-autó vételár

Az egyik legfontosabb szempont az elektromos autó birtoklása és üzemeltetése közötti különbség a hagyományos autóhoz képest. Ebben az esetben számos tényezőt kell figyelembe venni, beleértve az üzemanyag- és karbantartási költségeket, valamint a jármű teljes vételárát.

Az elektromos autók megvásárlása jellemzően lényegesen drágább, mint a hagyományos kocsiké. Például a tisztán elektromos Volkswagen ID.4 ára 20.7-24.5 millió, míg a nagyjából hasonló méretű, benzinmotoros Volkswagen Tiguan a motor és a kivitel paramétereitől függően 9,5-13 millió forint között kapható. Azonban ahogy az elektromos járművek elterjednek, úgy lesznek egyre megfizethetőbbek az iparági ígéretek szerint. Más kérdés, hogy a hagyományos autók árnövekedésében – szintén iparági hírek szerint – az is benne van, hogy az olcsóbb, hagyományos meghajtás árát a drágább e-utókéhoz közelítik. Egy biztos, aki ma elektromos autót vásárol, leginkább akkor teszi, ha éppen valamilyen állami támogatás van rá. Ahogy most éppen a céges villanyautókra lehet akár 4 milliós pályázati kedvezményt kapni.

Töltés tempó és ár

A legnyilvánvalóbb különbség az elektromos járművek és a gázüzemű vagy belső égésű motoros (ICE) járművek között az, hogy az elektromos járművek elektromos áramot igényelnek, míg a hagyományos autók benzinnel, vagy gázolajjal működnek. Ebben a tekintetben a legnagyobb különbség, hogy amíg egy hagyományos autónál öt percen belül lehet az üres tankot teletölteni, az elektromos autónál ez a töltőoszlop teljesítményétől és az akkumulátor méretétől függően 30 perctől akár 12 óráig is eltarthat.

Az alapigazság az, hogy ha valaki otthon tudja tölteni az elektromos autóját, ráadásul ezt a tetőre helyezett napelemmel – vagy legalább éjszakai árammal -, biztosítja, akkor annál olcsóbb megoldás nem létezik. Ha viszont már egy hagyományos töltőoszlopnál kell tankolni, akkor ott már igencsak összevethető az e-autóba vételezett villany és a hagyományos autóba tankolt benzin, vagy gázolaj ára. Így annak ellenére, hogy az elektromos autók lényegesen jobb energiahatékonyságot tudnak felmutatni (az elektromos motorok körülbelül 80%-os hatásfokkal működnek, szemben a belsőégésű motorok mintegy 30%-os hatásfokával), a villanyautók töltés kapcsán egyértelműen akkor nyerők, ha az otthoni töltés megoldható.

A következő kérdés a hatótávolság, ahol egyértelműen a hagyományos autók viszik el a pálmát az akár 700-800 km-es utazási távolsággal. Ami az elektromos autók esetében, a legújabb modelleknél, névlegesen 500 kilométer is lehet, de a gyakorlatban jó, ha 400 km-ről beszélhetünk, amit a sebességtől kezdve a légkondi használaton át több tényező is befolyásol.

Ami a károsanyag kibocsátást és általában a környezetszennyezést illeti, az elektromos járművek (EV-k) nulla kipufogógáz-kibocsátást és alacsonyabb üzemeltetési költségeket kínálnak, így zöldebb és költséghatékonyabb választást jelentenek a környezettudatos fogyasztók számára, annak ellenére, hogy a belső égésű motoros (IC) járművek nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek, és a kialakult tankolási infrastruktúra előnyös az egyes hosszú távú utazási forgatókönyvek esetében. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a legújabb benzines és még a dizel autók károsanyag kibocsátása is a nulla felé közelít már.

Mindezek ismeretében milyen a bölcsőtől a sírig terjedő környezeti hatásuk, a CO2 kibocsátást és a bennük lévő veszélyes anyagok egyenértékű CO2-re (CO2e) átszámítása mellett, ha egy autó feltételezett élettartama 15 év? Meglepő módon a hagyományos, belső égésű (IC) autók jobban teljesítenek, mint az elektromos járművek (EV). Ezt az előnyt a jól kiépített üzemanyagtöltő infrastruktúra adja, ami a belső égésű autókat kényelmesebbé teszi a hosszú távú utazásokhoz. Emellett a belső égésű autók relatív előnyéhez hozzájárulnak az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges nyersanyagok – például a lítium és a kobalt – beszerzésével, valamint hatékony újrahasznosításuk és ártalmatlanításuk biztosításával kapcsolatos kihívások is. Az elektromos járművek akkumulátorai ugyanis gyakran tartalmaznak olyan anyagokat, mint a lítium, a kobalt és a nikkel, amelyek veszélyesnek tekinthetők, ha életciklusuk végén nem kezelik őket megfelelően.

Karbantartási költségek

Az elektromos autók fenntartási költsége alapvetően alacsonyabb, mivel az elektromos motorok lényegesen kevesebb alkatrészből állnak és az akkumulátorok kevésbé igényelnek rutinszerű gondozást, mint a hagyományos motorok. Nincs szükség például rendszeres olajcserére sem. Más kérdés, hogy természetesen itt is vannak olyan kiadások, mint amilyen az autóbiztosítás, a fékkarbantartás, ami a hagyományos autóknál megszokott. Szakemberek szerint öt éves időtávon át, egy elektromos autó fenntartásának költsége így is körülbelül egyharmada lehet egy egyenértékű hagyományos autó fenntartási költségének.

Érsek M. Zoltán

