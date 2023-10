Egy évig ingyenes klímabérletet kap Ausztriában minden 18 éves

Ausztriában minden 18 éves fiatal egy egész évre ingyenes tömegközlekedésre feljogosító, klímabérletet kap jövő januártól. A Kurierben megjelent rövid cikkben azt írják, hogy az osztrák kormány szerint megéri az adófizetőknek a 120 millió euróba kerülő intézkedés, mert azt szeretnék, ha a fiatalok a klímabarát mobilitás iránt jobban érdeklődjenek, és utazás közben felfedezzék hazájukat.

Ausztria környezetvédelmi, közlekedési, innovációs és technológiai miniszterének sajtóközleménye szerint örülnének, ha a fiatalok a környezetbarát, klímabarát közlekedést választják. „A tömegközlekedéssel való utazásnak mindenki számára kényelmesnek és megfizethetőnek kell lennie.” – mondta Leonore Gewessler.

Ausztriában most is létezik a klímajegy, egy évre 1095 euróba kerül és szinte az összes tömegközlekedési eszközre érvényes a bérlet. Gondoltak a fogyatékkal élőkre és a 25 éven alattiakra is, nekik 821 euróba kerül. A jelenleg számítások szerint 245 000 embernek van osztrák klímajegye. (Kurier.)