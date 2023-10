Elindult a Wizz Air első járata Budapestről Koppenhágába

A Wizz Air, Európa leggyorsabban növekvő és legfenntarthatóbb légitársasága elindította első közvetlen koppenhágai járatát Budapestről. Az utazni vágyók október 29-ig heti két alkalommal, október 30-tól azonban napi rendszerességgel repülhetnek közvetlenül a világ egyik legcsodálatosabb tengerparti városába. A jegyvásárlásra a Wizz Air weboldalán, valamint a légitársaság mobilapplikációján keresztül van lehetőség.

Koppenhágát Skandinávia egyik legnépesebb városaként tartják számon, messze földön híres környezetbarát szemléletéről, amelyet tiszta vizével és nagy számban bicikliző lakosságával is kiérdemelt. A kulturális és gazdasági központként is ismert úti célt olyan kötelező látnivalók is jellemzik, mint Észak-Európa legnagyobb akváriuma vagy a világ leghosszabb bevásárlóutcája, de az ország lakói a kávékülönlegességeikre is igazán büszkék.

„Nagy örömmel indítjuk útjára járatainkat Dániába. A koppenhágai úti cél ismételten alátámasztja útvonalbővítési törekvéseinket, és hozzásegít minket ahhoz, hogy minél több megfizethető desztinációt kínáljunk utasaink számára. Alig várjuk, hogy az utazni vágyókat üdvözölhessük új járatainkon, amelyek október 30-tól napi rendszerességgel repülnek Koppenhágába” – mondta Trubek Zsuzsa, a Wizz Air kommunikációs menedzsere.

ÚTVONAL JÁRATSŰRŰSÉG INDULÁS DÁTUMA VITELDÍJAK Budapest – Koppenhága szerda, vasárnap (október 1-29. közt), minden nap (október 30-tól) 2023. október 1. 9 890 forinttól

A Wizz Air nagy számban bővítette járatait több útvonalon is októbertől. Az egzotikus Abu Dhabi, Hurghada, Madeira és Tenerife mellett Alicante, Madrid és Milánó is könnyebben elérhetővé válik a magyar fővárosból: a Wizz Air minden korábbinál több járatot kínál hetente ezekre a úti célokra az utazni vágyóknak. Emellett a nagy érdeklődésre való tekintettel a Bázelbe és Keflavíkba tartó járatok száma is tovább bővül.