Ennyi lesz a törlesztőrészlete a bejelentett 5 százalékos lakáshitelnek

Jóval a jelenlegi átlagbér feletti jövedelemre lesz szüksége ahhoz egy fiatal kölcsönigénylőnek, hogy igénybe tudja venni a bankok által 2025 áprilisától kínált 5 százalékos kamatú, de egyéb feltételeiben sok korlátot felállító lakáshitelt – derül ki a Bank360.hu számításaiból.

Bejelentette a Bankszövetség, hogy a csatlakozó pénzintézetek kiknek és milyen lakásra adnak 2025. áprilistól maximum 5 százalékos kamattal lakáshitelt a futamidő első öt évére. A feltételek a következők:

Az igénylők 35 év alatti első lakást vásárlók lehetnek (ők kaphatnak majd 2025-től munkáltatói támogatást is hiteltörlesztésre).

Az ingatlannak zöldnek kell lenni, ez legfeljebb 68 kWh/m2/év primerenergia-igényű és minimum A+ energetikai besorolású lakást jelent.

A lakás alapterülete legfeljebb 60 négyzetméter lehet.

A négyzetméterenként bruttó ár nem haladhatja meg az 1,2 millió forintot.

Ez alapján a Bank360.hu kiszámolta, hogy milyen törlesztőrészletekkel kalkulálhatnak a leendő igénylők, akik arra számíthatnak, hogy ilyen energiaigényű és maximum ekkora új vagy használt lakást ennyiért Budapesten nehezen, és vidéken is csak drágán tudnak megvásárolni.

Egymillió forintos négyzetméterárral számolva egy 60 négyzetméteres ingatlant kereken 60 millió forintért tudna megvenni egy fiatal. Az 5 százalékos kamatú lakáshitelt 35 év alattiak vehetik majd igénybe, akiknek a bankok ettől függetlenül már most is adhatnak kölcsönt 10 százalékos önerővel, ami ebben az esetben 6 millió forint. Ahhoz, hogy a fennmaradó 54 millió forintot hitelből tudja finanszírozni egy fiatal, még az 5 százalékos hitel esetében is magas fizetésre lesz szüksége. Ekkora kölcsönösszegnek legfeljebb 5 százalékos kamattal, 25 éves futamidőre felvéve 315 ezer forintos az induló törlesztőrészlet a Bank360.hu hitelkalkulátora szerint.

1,2 millió forintos négyzetméterárral számolva egy 60 négyzetméteres ingatlan 72 millió forintba kerül. Ennél az árnál a minimális önerő 7,2 millió forint a 35 év alattiaknak. Ezt további 64,8 millió forint lakáshitellel kellene kiegészíteni, amelynek az induló törlesztőrészlete 5 százalékos kamattal és 25 éves futamidővel számolva 378 ezer forintra jön ki.

Ha a törlesztőrészlet csökkentése érdekében 30 éves futamidővel számolunk, akkor a 60 millió forintos ingatlan 54 millió forint lakáshitelének 5 százalékos kamattal 289 ezer forint a törlesztőrészlete. Egy 72 millió forintos ingatlan 64,8 millió forintos lakáshitelének pedig 347 ezer forint lenne az induló törlesztőrészlete.

Jövőre a zöld feltételű lakáshitelek esetében a havi jövedelem 60 százalékáig is elmehet majd a törlesztőrészlet legalább 10 éves kamatperiódus esetén, ami azt jelenti, hogy az 54 milliós, 25 éves futamidejű lakáskölcsönhöz legalább nettó 525 ezer forintos kereset kell, míg a 64,8 millió forint lakáshitelhez már minimum 630 ezer forint nettó jövedelmet kell igazolni. Ehhez képest a KSH által legutóbb közzétett nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 418 100, kedvezményeket figyelembe véve pedig 433 100 forintot ért el. A valóban átlagosnak mondható munkavállaló bérét jobban mutató mediánkereset kedvezmények figyelembevételével számított nettó értéke pedig 360 100 forintot tett ki.

A bankszövetségi bejelentés szerint a kedvezményes kamatot a pénzintézetek csak a lakáshitel első öt évére vállalják. Ha ezt ötéves kamatperiódusú hitellel oldják meg, akkor a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) korlátja sokkal alacsonyabb lenne, hiszen ebben az esetben nettó 600 ezres jövedelemig ennek 35, 600 ezres jövedelemtől pedig 40 százaléka lehet csak a maximális havi törlesztőrészlet. Amennyiben az ötéves kamatkedvezményt a bankok legalább 10 éves vagy végig fix kamatozású hitelekkel adják, úgy a 60 százalékos szabály lesz érvényes – hívják fel a figyelmet a Bank360.hu szakértői.