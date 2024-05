Erre vigyázzunk a külföldi pénzfelvételnél

Más pénznem, idegen bankok, ismeretlen díjak – van amikor úgy érezzük nem könnyű hozzáférni a számlánkon lévő pénzhez külföldön. Néhány tipp segíthet abban, hogy biztonságosabban jusson hozzá a pénzünkhöz.

Hogyan juthatok gyorsan készpénzhez? Ez még ma is kulcsfontosságú kérdés, ha külföldre utazunk. Biztonságosabb, ha a megfelelő bankautomatát választjuk, az értéktárgyakat gondosan tároljuk, és probléma esetén gyorsan reagálunk. Három fontos jótanács ezzel kapcsolatban:

Tippek a pénzfelvételhez

Természetesen otthon is válthatunk pénzt a bankban, vagy pénzváltó irodában. Szakemberek szerint azonban általában az a legkedvezőbb, ha a helyi valutát a célállomáson lévő ATM-ből vesszük fel. Fontos, hogy az összeget a helyi pénznemben tüntessük fel, és ne euróra, vagy forintra átszámítva – mert ez gyakran drágább. Ha a képernyőn megjelenik a kérdés, hogy a felvételnél átváltjuk-e a pénzt, nyugodtan mondjunk nemet.

A biztonság szempontjából az automata elhelyezkedése is szerepet játszik. A legjobb, ha a banképületekben lévő automatákat a bank nyitvatartási idejében használjuk. Így vészhelyzetben a kapcsolattartók a közelben vannak. A kültéri automaták ezzel szemben gyakran nem nyújtanak elegendő védettséget, és jobban ki vannak téve a manipulációnak.

Az is fontos, hogy a PIN-kódot takarásban írjuk be a gépen, és tartsunk biztonságos távolságot más személyektől. A PIN-kódot semmilyen körülmények között nem szabad úgy megadni, hogy más is láthassa, másolhassa.

Tartsuk magunknál a kártyákat és a készpénzt

A szakemberek azt javasolják, hogy az érkezés napjára tegyünk el némi készpénzt, valamint egy bankkártyát és egy hitelkártyát az utazáshoz. Ennek az az oka, hogy van amihez – például az autóbérléshez vagy a szállodai bejelentkezéshez biztonságként szükség van a hitelkártyára. Ami attól is függ, hogy mire van szükségünk a nyaralás során.

A jó tanács az, hogy a készpénzt és a bankkártyákat a legbiztonságosabb napközben testközelben tartani. Ha többen utaznak együtt, a készpénzt fel lehet osztani, hogy lopás esetén ne tűnjön el egyszerre az összes. Az a pénz és értéktárgy, amire nincs azonnal szükség, a szállodai széfben van a legnagyobb biztonságban.

Zároljuk a kártyát, ha elveszett

Fontos: ha a bankkártya elveszik vagy elakad egy ATM-ben, azonnal le kell tiltani. Ezt az adott bank honlapján található letiltási számok segítségével tehetjük meg.

Kocsis Erika