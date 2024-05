Értesítést küld a NAV-Mobil a jogviszonyváltozásokról

A foglalkoztatási adatok bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, májustól pedig már push üzenetet is küld az alkalmazás a biztosítotti jogviszony változásairól – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

Ezáltal a felhasználók azonnal megtudhatják, ha munkáltatójuk akár közös megegyezéssel, akár egyoldalúan módosította a foglalkoztatásuk feltételeit.

A közlemény szerint minden azonosított felhasználó, aki nem tiltotta le az értesítéseket, megkapja a push üzenetet, amely – egyéni beállítástól függően – az okostelefon lezárt képernyőjén vagy az értesítéseknél jelenik meg. Az üzenetre koppintva az élő jogviszonyok a NAV-Mobil Foglalkoztatási adatok menüpontjában, a már lezárt jogviszonyok pedig a NAV Ügyfélportálján ellenőrizhetők.

Az app üzenetet küld a biztosítotti jogviszonyt érintő új bejelentésről, változásról, törlésről, szünetelésről és zárásról. Nem jön ugyanakkor értesítés a saját bejelentésekről (önfoglalkoztatás, külföldi foglalkoztató helyett teljesített bejelentés), a foglalkoztató visszamenőleges jogviszony bejelentéseiről, a hibás vagy még feldolgozatlan bejelentésekről, illetve akkor sem, ha a felhasználó a NAV-Mobil értesítéseit szünetelteti.

A NAV-Mobil legfrissebb verziójában az értesítési beállítás automatikus, de a szolgáltatás a Beállítások menüpontban a Foglalkoztatási adatok kapcsoló átállításával bármikor letiltható és engedélyezhető.

A Google Play és az App Store alkalmazás-áruházakból is letölthető NAV-Mobil emellett kívül számos más funkciót is tartalmaz, így például lekérdezhető benne az adószámla, egyszerűen befizethető a gépjárműadó és ellenőrizhetők az üzleti partnerek adatai is – ismertette az adóhivatal.