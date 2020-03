EU-s szigorításra koronavírus – dermesztő autóipari nehézségek

Az autóipart az ág is húzza: nem elég, hogy az idei évtől beélesedett az EU drasztikus károsanyag kibocsátás elleni szankciórendszere, itt a koronavírus is, ami miatt még az iparág emblematikus eseményének számító Genfi autószalont, majd a Pekingi autószalont, valamint az áprilisi NewYork-i nemzetközi autókiállítást is lemondták. Tüttő László autóipari szakértő szerint ami még ennél is nagyobb baj, hogy Kínában jelentősen visszaesett az új autók eladása.

Tüttő László szerint a nagy autóipari események elhalasztása és törlése az autóiparban is felszínre hozta a hatalmas költségvetésű események létjogosultságának kérdését. Már csak azért is, mert az iparág szereplői már az elmúlt időszakban is kezdték felismerni, mennyire erodálja a hírértéket az, ha az egyre több gyártó egyre több új modellt mutat be a nagy rendezvényeken. Márpedig az elektromos és hibrid korszakra való átállással a modellbemutatók száma is tovább növekszik.

Nem véletlen, hogy már egyre több nagy gyártó kezdett távol maradni a nagy kiállításoktól és inkább más időpontokban, saját rendezvényen vagy más csatornán promótálta újdonságait. Genf kapcsán sem volt ez másként. Miközben a Honda kifejezetten Genfre tartogatta újdonságait, több jelentős gyártó már korábban is jelezte távolmaradását: a teljesség igénye nélkül a Ford, a PSA csoport, a Nissan, a JLR és – ahogy az Apple sem járt a legnagyobb, idén szintén elmaradt barcelonai mobilkommunikációs eseményre – természetesen (?) a Tesla sem megy Genfbe….

Mondván a mai, modern kommunikációs környezetben a világháló segítségével egy új autó bemutató már nem is megoldhatatlan dolog. Más kérdés, hogy az autóiparban azért még mindig sok vásárlóban él a személyes jelenlét élménye: megfogni, beleülni, kipróbálni… De jelentkeznek újabb hatások is. A számítógépes fejlesztések egyre „közelebb hozzák” egymáshoz a konkurenseket, nagyon nehéz már valami merőben újat mutatni a közönségnek. Az elektromos hajtás megjelenése pedig a belső égésű motorok egyedi varázsát is megszünteti…

Az elmaradó bemutatókon kívül ráadásul más hatásokkal is számolni kell. Gondoljunk csak a fukusimai tragédia miatti gyártás kiesésekre, ami szintén érzékelhető csuszásokat okozott az autóiparban is. Ma pedig szinte megmondhatatlan azoknak az alkatrészeknek és részegységeknek a száma, amelyekhez a koronavírus fertőzéssel érintett ázsiai területekről jönnek a beszállítások. Illetve most nem jönnek… Mivel a modern ipar már messze nem a raktározásra, hanem a just in time, vagyis az azonnal szállítás szisztémájára épül, a logisztikai láncok és a raktárkészletek kérdése, hogy az alkatrészhiány mikor és melyik termelési fázisban jelenik meg a legerősebben – magyarul melyik fázisban gátolhatja meg a kész autó legyártását. Természetesen már minden gyártó elindította az alternatív csatornákat a hiányzó egységek pótlására, de ez sem megy egyik napról a másikra. Nem is beszélve az olyan, főleg az elektromos hajtást érintő egységekről, amelyek szinte kizárólag Kínában készülnek…

A hatásról több szakértő és szaklap (Forbes, Wall Street Journal, Moody’s…) is közzétett fejtegetéseket. A kínai autóipar visszaesése időlegesen akár a 20%-t is elérheti. Ez természetesen hatással lesz az ott működő európai és amerikai gyártók eredményeire is! A Moody’s szerint 2020 -ban a globális autóipari visszaesés 2,5% lehet, amit csak kissé ellensúlyhat a 2021 évi 1,5%-os emelkedés. A visszaesés az autópiac motorjának számító Kínában éves szinten még ennél is nagyobb, 2,9% is lehet, miután a koronavírus hatásai által is sújtva, csak a január 18,7%-os visszaesést produkált.

Ráadásul az európai autópiacon a probléma tovább fokozódik a 2020-tól bevezetett új károsanyag kibocsájtási norma miatt. Ezt a 95 grammos kibocsájtási szintet az európai forgalmazók csak jelentős plusz fejlesztések és hibrid vagy elektromos autók forgalmazásával tudják elérni. Ezeknek az ára pedig jelentősen több – akár a kétszerese is – egy hasonló teljesítményű hagyományos belsőégésű motorral szerelt változatnál. De a drágulás nem csak az új fejlesztések miatt van, hanem azért is, mert a nem kellő ütemben és mértékben fejlesztők gyártók jelentős büntetési költségek elé nézhetnek, ami szintén megjelenik az árakban. Nem is beszélve arról, hogy a szabályozás még tovább szigorodik 2025-ban és 2030-ban.

Mindezen hatások együttesen a Német Autóipari Központ szerint 4% a Moody’s szakértői szerint 5%-os visszaesést eredményezhetnek 2020-ban, amit 1% körül növekedés kompenzálhat némileg 2021-ben.

A birminghami üzleti elemző, David Baley professor szerint a fenti rossz hírek ellenére pozitív az autóipar jövője. A belső égésű motorok korszakából az elektromos autózás korszakába lépünk át. Az elkövetkező 15 év fejlesztései nagyobb mértékűek lesznek, mint az a megelőző 100 évben volt. De még hosszú az út amíg az elektromos autók száma megelőzi majd a hagyományos modellekét. Ehhez a gyártási költségek jelentős csökkenése is szükséges. A költséghatékonysághoz pedig várhatóan további autóipari egyesülések kellenek majd, mint amilyen a PSA-Fiat Chrysler esetében is történik…

A Német Autóipari Kutatóközpont vezetője, Ferdinánd Dudenhoffer progesszor megjegyzi, hogy bár a kínai helyzet és a genfi lemondás fagyos hangulatot teremtett, kétségtelen, hogy 2020-ban ennek ellenére is elindult az elektromobilitás Európában. A szakember szerint a fentiekből látható, hogy a helyzet meglehetősen összetett. Az autóipar közeljövőjének megítélésekor ugyanis számtalan globális hatást kell egyszerre figyelembe venni. Minden esetre a fejlődés nem áll meg, a mobilitásra egyre nagyobb szükség van.

– Az elektromobilitás térhódítása azt is jelenti, hogy az autózás a jövőben teljesen más jellegű élmény lesz – magyarázza Tüttő László. – El kell felejtenünk a vibráló motorhangokat és a „benzin gőzt”, e helyett csendesen suhanunk majd az önvezető autóban ülve, miközben az internetet böngésszük vagy letöltünk magunknak egy jó kis „V8” hangzást… A mostanság új autót vásárolni szándékozók egyrészt szembesülni fognak – néhol igen jelentős- áremelkedésekkel, a logisztikai és gyártási kérdőjelek miatt pedig érdemes lesz előnyben részesíteni a készleten lévő modelleket a rendeléssel szemben. Így nem érheti a vásárlókat nagyobb meglepetés…