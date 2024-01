Évente 15 millió euróval támogatja a napelemes rendszerek létesítését Bécs

Idéntől évi 15 millió euróra bővítette a napelem-támogatási keretét az osztrák főváros. Ráadásul úgy dolgozták át a szabályokat, hogy mindenki találjon megfelelő támogatást, aki napelemek telepítésén gondolkodik. A cél, hogy 2030-ra a bécsi háztartások egynegyede napenergiát használjon.

Tavaly novemberig Bécsben összesen 3.300 új napelemes rendszert telepítettek, amelyek összteljesítménye 55 MWp. Ezzel a város túl is teljesítette a 2023-ra kitűzött célját, az 50 megawattpeak teljesítménybővítést. Év végére városszerte már 8.000 napelemes rendszer működött, amelyek több mint 155 MWp áramot termeltek. Ez 44 ezer háztartás ellátására elegendő és 35 ezer tonnányi szén-dioxidtól kíméli meg a környezetet.

Mivel Bécs célja, hogy 2030-ra a háztartások egynegyede napenergiát használjon, 2024-től évi 15 millió euróra emelték a város napelem-támogatási keretét. Ráadásul átdolgozták az igénylés szabályait is, hogy bárki – legyen szó privát háztartásról, építtetőről vagy vállalkozásról –, aki a napelem gondolatával kacérkodik, találjon megfelelő támogatást. 500 kWp-ről 1.000 kWp-re emelték például a támogatott napelem-rendszerek méretének felső határát, mivel a nagy kiterjedésű rendszerek különösen hatékonyak.

Ezeknél az 501 és 1.000 kWp közötti részre kilowattpeakenként 150 eurós támogatás igényelhető. Főleg a bécsi vállalkozások és építtetők számára hasznos, hogy mostantól támogatják az önálló mérőhellyel nem rendelkező napelemes rendszerek bővítését is – méghozzá kilowattpeakenként 150 euróval. Ráadásul ezt a zöldtető-támogatással is kombinálni lehet, vagyis újabb támogatáshoz juthat például egy napelemekkel már rendelkező társasház, ha zöldtetőt létesít, amely fölé árnyékolóként újabb napelemeket telepít. Januártól megduplázták a többszintes lakóházak által igényelhető támogatást és teljes egészében támogatják azoknak az újépítésű épületeknek a napelem-rendszereit is, amelyeken már kötelező az ilyen telepítése.

Nemcsak megemelték például a kocsiparkolók fölé létesített napelem-rendszerek támogatását, de meg is hosszabbították 2025 végéig. Az új támogatást tavaly vezették be, kísérleti jelleggel. A parkolók fölé telepített napelem-rendszerek után kilowattpeakenként akár 500 eurós támogatást is lehetett igényelni, feltéve, hogy legalább 100 négyzetméteres vagy 15 kWp teljesítményű a rendszer. A zöldtetők fölé, árnyékolóként létesített napelem-rendszereket eddig kilowattpeakenként 150 euróval, maximum 180.000 euróig támogatta a város, de most ezt is megemelték.

Szintén könnyítés, hogy a város napelem-támogatását mostantól akkor is lehet igényelni, ha éppen aktuális egy állami pályázati felhívás. Az érdeklődők a város Klíma és Innovációs Ügynökségénél kaphatnak ingyenes tájékoztatást, február 1-től pedig online tanácsadásra jelentkezhetnek a Bécsi Városháza illetékes ügyosztálya valamint a Klíma és Innovációs Ügynökség munkatársainál, ahol személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. Az új támogatási keret 2024. január 15-től áll rendelkezésre.