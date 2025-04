Évente 5,8 milliárd forint állatjóléti támogatásban részesülnek a méhészek

Elkezdődött a tavaszi virágzó növények szezonja, a vásárlók idén is kiváló minőségű, hazai termesztésű dísznövényekből válogathatnak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének körképe szerint a legkelendőbb virágzó dísznövény továbbra is a muskátli, de a petúnia, a begónia is keresett ebben az időszakban.