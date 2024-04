Ez lehet a terjeszkedő olcsó kínai webshopok ellenfele

A főként kínai termékeket kínáló webáruházak rekordforgalma annak köszönhető, hogy elképesztően alacsony áron vehető meg rajtuk szinte bármi azok számára, akiket inkább a termék ára, mint a minősége érdekel.

A sokszor tolakodó, pszichésen megterhelő hirdetési stratégia révén legtöbbször olyan kacatok vásárlására vesznek rá, amire valójában nem is feltétlenül volt szükségünk. Ezt azonban elfedik az olcsó árak, és csak akkor tűnik fel, milyen sok felesleges holmit vásároltunk, amikor rájövünk, hogy ez az összeg egy az egyben a zsebünkben maradt volna, ha nem csábulunk el az áruk láttán. Számtalan vásárlói komment számol be arról, hogy néhány termék már a kicsomagolás után sem használható, vagy pár napon belül azzá válik, és végül egyszerű műanyaghulladék lesz belőle. Az egyik legnépszerűbb ilyen platform, a Temu kapcsán a rabszolgamunka vádja is felmerült, sőt, a Grizzly Research az adatlopás veszélyére is rámutatott velük kapcsolatban. A mérgező hulladék közben tömegével özönlik be a kontinensre, nemcsak a piacot, de a bolygót is megterhelve, amitől a globális klímasemlegesség elérése lehetetlen lesz.

Egy kereskedelmi innovációnak köszönhetően a prémium kategória is elérhető hasonló áron

2024-ben azonban ezekre a problémákra és piaci igényekre már van megoldás, ami egy technológiai újítás miatt még jobb eredményt is kínál az online vásárlások során. A magyar születésű, de mára többségében nemzetközi üzleti érdekeltségű Joe Bitter, azaz Bitter József 2006 óta üzemel kimagasló sikerrel e-kereskedelmi hálózatot.

„Az egyik legnagyobb tévhit, hogy az internet elérhetővé tette a világ összes termékét. Nem tette elérhetővé, csupán kényelmesebben hozzáférhetővé. Sőt, az internet elterjedésével még szembeötlőbbek lettek az anyagi és egzisztenciális különbségek, amiken a közösségi média még erősített is. Az olló azóta is nyílik, a kisebb pénzűek a kínai dömpingen vigasztalódnak, a tehetősebbek pedig egyre eszementebb összegeket fizetnek luxusmárkák túlárazott termékeiért. Előbbiek a nyílt és kegyetlen árháborúval megölik a piaci versenytársakat, utóbbiak pedig a kimagasló profit-árrést nem termék- és bérfejlesztésre, klímasemlegességre költik, hanem szívesebben gazdagítják befektetőiket osztalék formájában, így a minőségi javulás elmarad.” – magyarázta a jelenséget Joe Bitter.

Joe, akit hazai körökben elismert kripto-milliárdosként is számon tartanak 2012-es korai Bitcoin-felismerése és portfóliója miatt, egyik szívügyének és izgalmas küldetésének tartotta az online kereskedelem innoválását és azt, hogy megoldást nyújtson erre a problémára.

„A sok más helyen már bevált közösségi finanszírozáshoz fordultunk segítségként, amire az alapokat építettük. Megalkottunk egy közösségi platformot, ahol a legismertebb világmárkák és hazai vállalkozások listázhatják az akciós termékeiket, de a legdrágább és luxuskategóriás termékeiket is. Erre a közösségi platformra a megszokott módon regisztrálhatnak profilt a vásárlók is, akik az általános bevásárlási tételeket is megtalálják, de a prémium és luxustermékek is elérhetőek külön listázva. A feltűnő különbség, hogy a luxustermékek pontosan a magas áruk miatt nem vásárolhatók meg egyedül, csak együtt, tehát közösségi finanszírozás keretein belül” – tette hozzá Bitter.

Az érdeklődő tetszőleges összeggel vehet részt, annyival száll be a közös vásárlásba, amennyit neki valóban megér mondjuk álmai autója, egy új lakás, a legújabb csúcstelefon, esetleg játékkonzol. A felhasználói igények miatt még Cinema City páros mozijegy és tálcás HELL is összedobható korlátlan mennyiségben. Ez az eladókat és vásárlókat webáruházak helyett egy közösségi platformra terelő megoldás lett a Közösségi Vásárlás, aminek piacvezető úttörője az Allyos – SocialStore mobilapplikáció. A Közösségi Vásárlás technológiai védjegy. Egy vásárlási alternatíva, ahol prémium és luxuscikkeket vehetünk meg közösségi finanszírozás keretein belül, és kizárólag levásárolható kuponnal vehetünk benne részt.

„20 év klasszikus nemzetközi e-kereskedelem megtanította, hogy az árverseny senkinek sem jó, a kereskedők számára főleg veszélyes. Mindenki profitért van az üzletben. Hosszútávon a fogyasztók érdekeit sem biztosítja, hiszen a szolgáltatás folyamata és minősége károkat fog elszenvedni, a jelen robotizálási folyamatokkal pedig az állásuk, így a megélhetésük is veszélybe kerül. Ha megszűnik a megélhetésük, nem lesz miből vásárolni sem. Olcsó kínai termékeket sem. Mi a Steve Jobs-féle Apple-megközelítést preferáltuk mindig. Adjunk mást, exkluzív értéket az ügyfeleinknek, hogy ne szimplán a vételár alacsony számai alapján döntsenek. Adjunk többet, egy vonzó életstílust, amivel kiemelkedhetnek az átlagból. Az Allyos elérhetővé tette a prémium szegmenst. Havonta 3600 forinttal már az elitklub tagja lehetsz, nálad a lehetőség. Mindez teljesen interaktív, közösségi és 0-24-ben zajlik.” – fejtette ki Joe Bitter.

Az eredmények döbbenetesek: a SocialStore használatával átlagosan 76 százalékkal jobb vásárlási eredményt tudnak elérni a tagok a közösségi finanszírozásnak köszönhetően. 100 ezer forint elköltésével Xiaomi e-roller, PlayStation 5 konzol, Tefal airfryer, 30 ezres Douglas parfümutalvány és Apple Watch 9 is megvehető, szinte mindennaposak az ehhez hasonló beszámolók a vásárlóktól. Vannak, akik egy év alatt 1,3 millió forintot költve 3,4 millió forint összértékű prémium terméket vittek haza. Természetesen ingyenes kiszállítást biztosítanak a platformon értékesítő előszűrt kereskedők egész Európán belül.