Ezeket a szakmákat nem váltja ki a mesterséges intelligencia

Nemrég egy kutatás során kiderült, hogy számviteli, könyvelési területen a diákok kenterbe verték a ChatGPT-t. Nem a pénzügyi terület azonban az egyetlen, ahol a mesterséges intelligencia labdába sem rúghat a humán munkaerővel szemben.

A mesterséges intelligencia lassan az élet összes területére beszivárog, időről időre pedig felmerül a kérdés, hogy vajon az MI elterjedésével hány munkahely, illetve munkakör szűnhet meg. A kérdés azonban jóval összetettebb, mint gondolnánk.



Maradva a pénzügy területén, a humán munkavégzésnek számos előnye van. Az emberi tanácsadók az MI-val szemben empatikusak és figyelmesek, és segítenek az ügyfeleknek megérteni a komplex pénzügyi fogalmakat és döntéseket.

„A pénzügyi terület gyakran bonyolult és változó. A pénzügyi szakemberek tapasztalata és szakértelme segíti őket abban, hogy értékeljék és kezeljék a komplex helyzeteket. A gazdasági trendek, jogszabályi változások és egyéb tényezők folyamatos monitorozása és értékelése a humán munkavégzésben kulcsfontosságú.

A szakembereknek ráadásul az intuíció és kreatív problémamegoldás képessége segít a pénzügyi helyzetek értelmezésében, és az optimális megoldások megtalálásában. Az olyan területeken, mint a befektetések kezelése, a portfóliódiverzifikáció és a kockázatkezelés, az emberi szakértelem döntő szerepet játszhat a sikerben” – fejtette ki Szabó Andrea, a TanfolyamGURU.hu oktatási szakértője.

A szakember azt is kiemelte, hogy a kommunikáció, a kapcsolatépítés, a rugalmasság, valamint az alkalmazkodás tekintetében is a humán munkaerő kezében van az előny. Szabó Andrea azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia ettől függetlenül számos területen lehet a segítségünkre.

„Fontos hangsúlyozni, hogy a mesterséges intelligencia és az automatizáció is jelentős előnyöket hozhat a pénzügy területén, például a feldolgozási feladatok automatizálásában vagy a nagy adathalmazok elemzésében. Az emberi szakértelem és a technológiai fejlesztések kombinációja azonban lehetőséget teremt a hatékony és magas szintű pénzügyi szolgáltatások nyújtására” – tette hozzá.

Néhány terület kevésbé sérülékeny



A szakértő szerint van néhány olyan terület, amely várhatóan kevésbé sérülékeny a mesterséges intelligencia előre törésével szemben.

„A dajka szakma jellemzően olyan emberi gondoskodást igényel, amelyet nehéz lenne teljes mértékben pótolni mesterséges intelligenciával. A drogeristák az értékesítési és tanácsadói feladatok, valamint az ügyfélszolgálat jellege miatt személyes kapcsolatot tartanak ügyfeleikkel, ami nehezen helyettesíthető MI-val.

Ugyanígy vannak a ruházati üzletekben az eladók, akik segítenek az ügyfeleknek a megfelelő méret, stílus és szín kiválasztásában. Az egyéni stílus és preferenciák értelmezése, és az ehhez kapcsolódó tanácsadás nehézkes volna emberi szakértelem nélkül. De az ingatlanközvetítő, az állatgondozó, a kutyakozmetikus, a személy-és vagyonőr vagy épp a szobafestő szakmák is nehezen lennének kiválthatóak pusztán a mesterséges intelligenciával” – emelte ki Szabó Andrea.

Veszélyt jelenthet a munkahelyekre az MI



Mindezek mellett azonban a mesterséges intelligencia elterjedése és automatizációja számos kihívást és veszélyt jelenthet a munkavállalás terén. Az MI és az automatizáció képesek végrehajtani repetitív és rutinszerű feladatokat, amelyeket korábban emberi munkavállalók végeztek. Ez vezethet munkahelyek elvesztéséhez, különösen az alacsony képzettséget igénylő vagy ismétlődő tevékenységek terén.

Az MI és a technológia fejlődése miatt ráadásul olyan készségek válnak elavulttá, amelyeket korábban értékeltek a munkaerőpiacon. Az embereknek éppen ezért folyamatosan fejleszteniük kell készségeiket és alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz és munkakörnyezetekhez, hogy versenyképesek maradjanak.

„AZ MI és az automatizáció növelheti a munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket. Azoknak, akik nem rendelkeznek a megfelelő készségekkel vagy képzettséggel az új technológiák használatához, nehezebb lehet megtalálniuk vagy megtartaniuk a munkát. Ez a jövedelmi és foglalkoztatási szakadék tovább mélyülhet. Ráadásul a teljesítmény és a hatékonyság növekvő elvárásaival arányosan növekedhet a munkahelyi nyomás és stressz a munkavállalókban. Az MI és az automatizáció átalakíthatja a szakmák jellegét és követelményeit: néhány hagyományos szakma vagy foglalkozás elveszítheti relevanciáját vagy átalakulhat az új technológiák megjelenésével. Ez a munkavállalóknál új készségeket és átképzést igényelhet, hogy alkalmazkodjanak az új munkakörnyezethez” – magyarázta az oktatási szakértő.

Rengeteg lehetőség is rejlik a mesterséges intelligenciában



Szabó Andrea szerint fontos megjegyezni, hogy az MI és az automatizáció nemcsak veszélyeket, hanem lehetőségeket is hoznak magukkal. Az új technológiák új munkaköröket, iparágakat és innovációs lehetőségeket hozhatnak létre.



„A munkaadók zöme ugyan még nem az MI-ban gondolkodik, a bérek és költségek növekedése miatt azonban ez a lehetőség egyre vonzóbbá válik. Ugyanakkor még nem fekete és fehér ez a kérdés, mert nem egy munkavállaló és egy robot között kell választani. Egyre inkább beszűrődik azonban az MI az egyes munkakörökbe, ezek pedig jelenleg együtt működnek. Összességében elmondható, hogy minél komplexebb munkát végez valaki, illetve minél jobban alkalmazkodik a munkaerőpiaci változásokhoz, annál biztosabb, hogy nem lesz helyettesíthető a mesterséges intelligenciával” – tette hozzá a szakember.

A mesterséges intelligencia a képzések és tanfolyamok területére is kezd betörni, és már számos módon használják is. Így például az adaptív tanulási rendszerek, a tartalomgenerálás, a virtuális oktatás és a chatbotok, a tanulásanalitika, az értékelés, a vizsgák, a nyelvtanulás és a tanácsadási területeken is aktívan alkalmazzák.



„A jövőben várhatóan egyre szorosabb lesz az oktatás és a mesterséges intelligencia összefonódása. Az MI technológia folyamatosan fejlődik, és további innovációk várhatók az oktatási területen, így a személyre szabott tanulásban, az automatizált értékelésben és visszajelzésben, a tanulásanalitikában, de a virtuális valóság és kiterjesztett valóság technikák is egyre szervesebb részét képezik az oktatásnak” – mondta el a TanfolyamGuru szakembere.