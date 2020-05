Ezért nem mindegy, hogyan bánsz a pénzzel!

Unod már, hogy mindig belerúgsz valami kacatba, amit megvettél, de csak kerülgeted a lakásban? Rábeszéltek egy online zumba bérletre, miközben rádöbbentél arra, hogy semmi kedved azt nézni, hogyan ugrálnak mások a nappalijukban? Régóta álmodozol egy saját vállalkozásról, de nem mersz belevágni, mert átláthatatlannak tűnik a rendszer? Egy kis odafigyeléssel könnyebben beoszthatod a pénzed, ezáltal tervezhetővé válik a jövőd, és végre megvalósíthatod az álmaidat! (x)

Tudtad, hogy a pénzügyi tudatosság generációról generációra továbbadható, így aki megtanul jól bánni az anyagiakkal, annak a hozzátartozói is sikeresebbek lehetnek, és nagyobb eséllyel kerülik el az adósságcsapdákat?

Ne ijedjünk meg!

A gazdasági alapismeretek nem olyan bonyolultak, mint amilyennek első pillantásra tűnnek, így akár magunktól is elsajátíthatjuk a szükséges tudást. Van, akinek elég, ha elolvassa a gazdasági rovatot az újságban, más inkább beiratkozik egy online tréningre, ahol tanácsokat is kaphat, de maguk a pénzügyi szolgáltatók ügyintézői is sokat segíthetnek abban, hogy ne vesszünk el a különböző termékek, konstrukciók útvesztőjében.

Ha úgy érezzük, hogy megvan a kellő alapunk ahhoz, hogy képben legyünk az anyagi dolgokkal, érdemes rendszeresen áttekintenünk a kiadásainkat, bevételeinket és az esetleges befektetési lehetőségeinket.

Idő, idő, idő – de megéri rászánni

A pénzügyi tudatossághoz nem kell igazán más, mint idő, idő, idő, amit arra szánunk, hogy „tanuljunk pénzügyül”. Minél több pénzügyi információ van a birtokunkban, annál könnyebben és magabiztosabban tudunk döntést hozni egy befektetési lehetőségről, egy nyugdíjcélú megtakarításról vagy éppen egy tőzsdei ügyletről.

A megtanult elméleti pénzügyi ismeretek akkor mélyülnek el igazán, ha azokat átültetjük a gyakorlatba és alkalmazzuk azokat mindennapi életünk során.

TIPP!

Próbáljunk minden fizetéskor elkülöníteni valamennyi pénzt, így megtakarításunk hónapról hónapra gyarapszik, a rendkívüli kiadások pedig nem érnek minket felkészületlenül! A tudatosság azért is fontos, mert ha megértjük a pénzügyi fogalmakat és folyamatokat, akkor a családi költségvetés megtervezésére végre nem teherként, hanem az anyagi biztonságunk kulcsaként fogunk tekinteni!

További tippekért látogass el a Provident blogjára!