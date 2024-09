Főhet a feje a lakáshiteleseknek: érdemes-e várni a sokkal kisebb THM-re?

Nehéz döntés előtt állnak azok, akik most akarnak lakáshitelt felvenni vagy kiváltanák a korábban felvett drága kölcsönüket. Ha ugyanis a bankok hajlandóak lesznek levinni a THM-jeiket a jelenlegi 6,5-7,5 százalékról a Nagy Márton miniszter által kért 5 százalék alá, akkor egy átlagos lakáshitelnél hónapokon belül 15-25 ezer forintot spórolnak a törlesztőrészletekből a mostani ajánlatokhoz képest – derül ki a Bank360.hu számításaiból.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arra kérte a Bankszövetségen keresztül a pénzintézeteket, hogy a lakáscélú hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM) önkéntes alapon szorítsák 5 százalék alá. Ez nagyon messze van a jelenlegi szinttől, hiszen a Bank360.hu összegzése szerint most a piaci ajánlatok közül a legalacsonyabb is 6,5 százalék körüli, és csak néhányan kínálnak jelzálogkölcsönt 7 százalék alatti THM-mel az átlagügyfeleknek. A bankok többsége már 7 százalék feletti THM-mel hitelez, nem ritka a korábbi, június végén megszűnt önkéntes kamatplafon 7,3 százalékos szintje fölötti ajánlat sem.

A Nagy Márton által kért THM-szinthez ezért a hitelintézeteknek nagyon sokat kellene engedni az ajánlataikból, hiszen ennél még a felszámított kamat is jóval magasabb a legolcsóbb lakáskölcsönnél is. A lakáshitelek árazását befolyásoló referenciakamatok is jóval 5 százalék felett vannak jelenleg. A miniszter két hónapot adott arra, hogy a bankok letegyék erről az asztalára a javaslatukat. Addig ugyan csökkenhetnek a referenciakamatok, de annyira aligha, hogy a pénzintézeteknek érdemes legyen 5 százalékos THM-mel lakáshitelt adni az ügyfeleknek.

A Bank360.hu kiszámolta, hogy a jelenlegi helyzethez képest mennyi spórolnának az ügyfelek az 5 százalékos THM-mel. A lakáshitel kalkulátorának aktuális ajánlatai szerint egy átlagosnak mondható, 20 millió forintos jelzálogkölcsönt 20 éves futamidőre legjobb esetben 6,47 százalékos a THM-mel kaphat meg egy átlagügyfél. Ebben az esetben 146 370 forint lesz a havi törlesztőrészlete, és a teljes futamidő alatt 35,15 millió forintot kell visszafizetnie. Ennél azonban jellemzőbbek a banki ajánlatok között a 7 százalék feletti THM-mel kínált lakáskölcsönök. A június végéig élő, 7,3 százalékos önkéntes THM-plafon közelében lévő, 7,22 százalékos ajánlatnál a törlesztőrészlet már 154 888 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 37,2 millió.

Ehhez képest egy ugyanekkor összegű lakáshitelnek 5 százalékos THM-mel 130 779 forint lenne a havi törlesztőrészlete, és 20 év alatt 31,4 millió forintot kellene visszafizetni az adósnak. Ez 15-25 ezer forintos megtakarítást jelentene a havi törlesztésben a jelenlegi ajánlatokhoz képest, így aki most tervez jelzálogkölcsönt felvenni, és megteheti, annak érdemes lehet kivárnia, hogy sikerül-e lenyomnia a kormánynak a THM-eket még az idén.

Az elmúlt években nagyon magas kamattal jelzálogkölcsönt felvevőknek is ugyanez lehet most a dilemmájuk, hiszen már a jelenlegi THM-ekkel is sokat spórolhatnak egy lakáshitel hitelkiváltással, de ha rövid időn belül jóval lejjebb mennek a THM-ek, akkor érdemes várniuk még néhány hónapot.

A Bank360.hu szakértői emlékeztetnek rá, hogyha valaki 2022 végén 20 millió forint lakáshitelt vett fel 20 évre 10,33 százalékos THM-mel, akkor a havi törlesztőrészlete 197 397 forint, a fennálló tőketartozása pedig még több mint 19 millió forint. Akkoriban az ennél drágább lakáscélú kölcsönök is mindennaposak voltak: 11,86 százalékos THM-mel ugyanekkora lakáshitelnek a havi törlesztőrészlete 218 268 forint. Ehhez képest már most is 150 ezer forint körüli összegre vihetik le az adósok a törlesztőrészletüket, de 5 százalékos THM-nél még 20 ezret spórolhatnának. Ha viszont nem a bankok nem állnak kötélnek, és nem lesz 5 százalékos THM hónapokon belül, akkor az ügyfelek fölöslegesen vártak és fizették a jóval magasabb havi törlesztést.