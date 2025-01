Globális élményekkel teli utazás a szépség világába

Jankó Zsuzsanna

„A Zsu Atelier a privát visszavonulás kvintesszenciája. Amit úgy terveztem, hogy olyan élményt nyújtson, amit az a részletekre való odafigyelés és személyes kiszolgálás testesít meg, ami inkább hasonlít egy ötcsillagos luxus üdülőhelyhez”- mondja az alapító- és tulajdonos Jankó Zsuzsanna. Aki a három kontinensen átívelő utazásának tapasztalatait felhasználva, a 2000-es évek elején úttörő szerepet játszott Magyarországon a modern spa koncepció kialakításában.

„Az utam egy folyamatos paradoxon, ami mindig új rétegeket tár fel az igazi énemről. Kanada tágas terei, Hongkong nyüzsgő utcái és a Nyírségben található nyugodt levendulamezőm között megtanultam, hogy a szépség nem csak a bőrön múlik, hanem összefonódik az egészséggel, a kultúrával és a holisztikus gyakorlatokkal.”

Zsuzsanna 1989-ben hagyta el Magyarországot és ment Kanadába, hogy fejlessze kozmetikai készségeit, valamint angol nyelvtudását, ami végül egy világkörüli utazáshoz vezetett. Amelynek végére táplálkozási és életmód szakértővé vált, munkájába holisztikus és Feng Shui gyakorlatokat is beépítve.

Ahogy mondja, már fiatal korától kezdve vonzódott a szépségápoláshoz, amit az egészség és a kozmetikai kezelések iránti gyermekkori érdeklődése befolyásolt. A kozmetikus iskola elvégzése után közel tíz évre, Kanadába költözött. Torontóban sminkesként dolgozott, majd önálló kozmetikusként alapozta meg magát egy kozmetikai cégnél dolgozva, Toronto és Vancouver között utazva. A wellness iránti folyamatos érdeklődése arra késztette, hogy táplálkozási tanácsadói képesítést szerezzen, hangsúlyozva a szépség és az egészséges életmód közötti kapcsolatot

1998-ban, miután évekig Kanadában élt, egy nem tervezett új fejezet kezdődött az életében. „Németországban részt vettem a Sebastian Kneipp iskolában, ahol tovább bővítettem a gyógyítással kapcsolatos ismereteimet, de ezúttal a kontrasztterápiában és a hő- és hidegterápia művészetében.” Ismerősen hangzik? A krioterápia és a jégfürdő, manapság már kifejezetten trendi, de Zsuzsanna ezt már 25 évvel ezelőtt elsajátította és alkalmazta.

„A Kneipp-tanfolyam elvégzése után egy új lehetőség vezetett egy ázsiai oktatási szerződéshez, aminek keretében Szingapúrba, Hongkongba és Malajziába utaztam, hogy kozmetikus hallgatókat képezzek egy szingapúri day-spa hálózat képviseletében. Ez a tapasztalat tette lehetővé számomra, hogy mélyebben megértsem a hagyományos ázsiai kezeléseket és a Feng Shui elveit”.

Zsuzsanna a 2000-es években tért vissza végleg Magyarországra, ahol megalapította az idehaza úttörőnek számító Levendula Day Spa-t, amelynek Leányfalu mellett két budapesti telephelye van. „Akkoriban ez egy teljesen új koncepció volt Magyarországon, és ezért sokan nem látták előre, hogy milyen sikereket ér el. De miután megszülettek a fiaim, az életem a day spa világa helyett körülöttük forgott. Eljött az ideje, hogy elhagyjam a Levendula Day Spa üzletet, és főállású anya legyek”.

Majd amikor legkisebb fia, Henry hatéves lett, egyre inkább úgy érezte, eljött az ideje valami újba kezdeni. „Puszta érdeklődésből elvégeztem egy lakberendező kurzust, majd egy pilates-oktatói képesítést is megszereztem. Körülbelül hat évvel ezelőtt pedig úgy döntöttem, hogy visszatérek a wellness világába, de ezúttal másképp, mert nem akartam egy 40 fős csapatot vezetni. Ehelyett egy rendkívül személyre szabott skin spat képzeltem el, dedikáltan exkluzív és nyugodt környezetben”.

Így született meg a Zsu Atelier Szentendrén, ahol a holisztikus szemlélet nemcsak a magával ragadó és egyedi környezetben, hanem a Zsuzsannával való egyéni kezelések során is végig jelen van. Ahol az üdvözlő smoothie vagy egy pohár pezsgő után kezdődik az a kezelésekkel egybekötött kikapcsolódás és relaxálás, amivel a Zsu Atelier varázsa a luxus és a személyes törődés megtestesítőjévé vált.

„Az a célom, hogy a vendégeim úgy távozzanak a Zsu Atelierből, hogy úgy érzik, nemcsak megszépültek, hanem fizikailag és mentálisan is megújultak. Már csak azért is, mert közöttük sok olyan vezető hölgy is van, akinek a fiatalos megjelenés mellett az is fontos, hogy a lehető legjobban érezze magát. Ezért közülük egyre többen keresnek fel a fontos társadalmi vagy hírességgel kapcsolatos esemény előtt a „vörös szőnyeges” arckezelésre. Ami nem egy hosszú rituálé, hanem egy célzott kezelés, amivel a ragyogó és tökéletesen hidratált bőrt érjük el – akárcsak a filmsztárok az Oscar-gálára.”

Miközben Zsuzsanna a kezelésekhez elsősorban a francia, német, spanyol, japán, brit és amerikai kozmetikai nagyhatalmak prémium bőrápolási termékeit használja, az organikus szemlélet jegyében számos, a bőr egészségének támogatását elősegitő saját terméket fejlesztett ki a célzott és hatékony bőrápolás érdekében. Mondván: a holisztikus életmód iránti folyamatos érdeklődése öt évvel ezelőtt arra késztette, hogy a Nyírségben lévő 80 hektáros gazdaságába 1200 levendulát ültessen.

„A bio lepárlóüzemben végzett bioorganikus eljárás eredményeként olyan tiszta, természetes, aromaterápiás levendulaolaj készül, amelyet imádnak a vendégeim. Emellett egy olyan, különleges elixírt is készítettem, ami a saját levendulaolajomat is tartalmazva, 13 aktív összetevővel harmonikusan keverve, tápanyagokban gazdag, aktív növényi összetevőkkel gazdagítva, varázsolja ragyogóvá és hidratálttá a bőrt.”

A rituálék megteremtésének megszállottsága vezetett ahhoz, hogy Zsuzsanna nemrégiben elindította a Zsu Atelier luxusgyertya márkát is. Azt a nyolc különböző gyertyából álló termékcsaládot, amelyek mindegyike a lélek felemelésére és az érzékek felébresztésére szolgál. Ezek a teljesen természetes, vegyszermentes kókusz viaszgyertyák azokkal a legfinomabb olajokkal vannak átitatva, amelyeket első osztályú európai parfümkészítőktől szerez be, hogy a vendégei számára az otthoni rituáléval segítse a mindennapos kikapcsolódást és stresszoldást. „Minden gyertya kézzel és gondosan készül, ami tükrözi a kézművesség iránti elkötelezettségemet. Ez természetesen hiányzik a tömeg gyártott termékekből. Pedig ez a kézműves megközelítés garantálja, hogy minden gyertya egyedi figyelmet kap, hozzájárulva annak egyedi karakteréhez és minőségéhez.”

A kérdésre, hogy a nyolc gyertya közül melyik a kedvence, Zsuzsanna így válaszol: „Hmm, ez nehéz kérdés, olyan, mintha a kedvenc fiamat választanám. Talán az Arabian Rose, mert a vadrózsa és a pézsma kombinációja csodálatos illategyensúlyt idéz”. Hozzátéve: úgy érzi, hogy a Zsu Atelier sikere és növekedése abból a szenvedélyéből fakad, amivel segíteni akar a vendégeinek abban, hogy azok megújulva, feltöltődve, ragyogó bőrrel, a lehető legjobban érezzék magukat a mindennapokban.

Kocsis Erika

