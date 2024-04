Globálisan árat csökkent, elbocsát és Kínával egyezkedik a Tesla vezér

A Tesla körül szinte minden nap van valami új hír. Miközben néhány napja az volt a szenzáció, hogy Amerikában árat csökkent a cég, azóta az áresés globálissá vált, miközben Elon Musk most Kínában tárgyalt.

A napokban látott nyilvánosságot, hogy az USA és Kína után már Európában, valamint a Közel-Keleten és Afrikában is csökkenti bizonyos modelljeinek árát a Tesla. Azt, hogy a magyar piacon ez miként jelentkezik, még nem tudni.

Szintén a Reuters számolt be arról is, Elon Musk a Tesla vezérigazgatója április 28.-án meglepetésszerű látogatásra érkezett Pekingbe, ahol várhatóan magas rangú tisztviselőkkel találkozik, hogy megvitassák a Full Self-Driving szoftver bevezetését és az adatok tengerentúli továbbításának engedélyezését – állítja az ügyben jártas személy. Az amerikai elektromos járműgyártó négy éve vezette be az Autopilot szoftver legautonomabb verzióját, a Full Self-Driving-et, az FSD-t, de még nem tette elérhetővé Kínában, a világ második legnagyobb piacán, annak ellenére, hogy a vásárlók ezt sürgetik.

Az X-en feltett kérdésre Musk azt mondta, a Tesla “nagyon hamarosan” elérhetővé teheti az FSD-t a kínai vásárlók számára, miközben a rivális kínai autógyártók, például az Xpeng meghasonló szoftverek bevezetésével igyekeznek előnyt szerezni a Teslával szemben. Musk most engedélyt akar szerezni az országban gyűjtött adatok külföldre továbbítására, hogy algoritmusokat képezzen ki az autonóm vezetési technológiához.

A Tesla 2021 óta minden, a kínai flottája által gyűjtött adatot Sanghajban tárol a kínai szabályozó hatóságok által előírtak szerint, és nem továbbított vissza semmit az Egyesült Államokba. Musk kínai látogatását, amelyről először a Reuters számolt be, nem jelölték meg nyilvánosan, a nyilatkozó személy pedig névtelenül beszélt, mert nem volt felhatalmazása a nyilatkozatra. A Tesla pedig nem válaszolt a kérdésre.

Ugyanakkor a Reuters nemsokkal korábban arról is beszámolt, hogy a Tesla 693 alkalmazott elbocsátását tervezi a nevadai Sparksban található létesítményeiben – derült ki egy kormányzati közleményből, amely része annak a tervének, hogy a csökkenő eladások és az erősödő verseny közepette a globális munkaerő több mint 10%-át csökkenti. (Az Egyesült Államok munkatörvénye előírja, hogy a 100 vagy több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok 60 nappal a tervezett bezárások vagy tömeges elbocsátások előtt értesítsék a hatóságokat.) A Tesla a hónap elején közölte, hogy 6020 alkalmazottat bocsát el Texasban és Kaliforniában . A vállalat globális létszáma 2023 végén meghaladta a 140 000 főt az amerikai szabályozó hatóságokhoz benyújtott bejelentés szerint.

Érsek M. Zoltán