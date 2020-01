Green Deal – Zöld fordulat a Microsoftnál

Kaliforniában hódít a zöld. A világ legnagyobb szoftvergyártója, a Microsof 2050-ig be akarja temetni CO2 lábnyomát. Az Amazon és az Aple is ígér/get.

Green Tech, zöld technológia – másról sem hallani a Szilikon-völgyből. Az amerikai informatikai világcégek alig győzik túllicitálni egymást bejelentéseikkel. A Microsoft mindenkinél tovább megy: 2030-ig klímasemlegességet ígér, 2050-ig pedig a teljes korábbi kibocsátását jóvá akarja tenni.

Mindent semlegesítene, amit 1975-ös alapítása óta közvetlenül vagy áramfelhasználásukon keresztül a légkörbe bocsátott.

„Az emberiségnek célul kell kitűznie a Föld klímasemlegességét! Akik saját területükön képesek ennek a megvalósítására, kötelesek jó példával elöl járni” – indokolta az ambiciózus vállalást az elnök, Brad Smith a Seattle-i sajtótájékoztatón.

A Microsoft tervei

A világ legnagyobb szoftvercége blogot hozott létre. Az első bejegyzésében a menetrendet ismerteti. Később követhető lesz, tartja-e azt. A cég klímasemlegessége saját tevékenysége mellett a beszállítók kibocsátást is magában foglalná. Ha az utóbbiak nem is képesek teljes egészében CO2-semlegessé válni, a Microsoft jóvá akarja tenni az ő kibocsátásukat is.

Az óriáscég környezeti céljai elérése érdekében 1 milliárd dolláros indulótőkéjű pénzalapot hozott létre. Ebből finanszírozza az innovációt a ’negatív kibocsátás technológia’ terén (negative emission technologies, NET). Új területe a gazdaságban és a tudományban. Azt kutatja, miként lehet a CO2-t a talajban megkötni, illetve a légkörből kinyerve, önmagukban ártalmatlan alkotóelemire bontani. A kutatások sikere döntő jelentőségű, ugyanis ma még csak részben ismertek az ehhez szükséges technológiák. Márpedig ezek nélkül a Microsoft céljai illuzórikusak – ismeri el az első blogbejegyzés.

A menetrend köztes célokat is tartalmaz. A nem túl távoli 2025-ig a cég minden épületét és hatalmas energiát elnyelő szerverközpontjait megújuló forrásokból akarja üzemeltetni. Már az idei évtől vállalton belüli CO2-adót vezetnek be. A szervezeti egységeknek kibocsátásuk arányában kell majd a kutatási alapba befizetniük.

A beszállítókat 2021-től közvetlenül is érinti a Microsoft klímavédelmi elhatározása. Hogy konkrétan miként, nem derült ki a blogban ismertetett menetrendből.

A látszat és a valóság

Más amerikai informatikai óriások, így az Amazon, a Google és az Apple is újabb és újabb környezetvédelmi vállalásokat jelentenek be. A piacvezető online áruház, az Amazon tavaly szeptemberben ígérte meg, hogy 2030-tól csak megújuló energiát fog felhasználni, 2040-től pedig klímasemleges lesz. A Google az utóbbit már 2030-ra el akarja érni. Az Apple azt ígéri, hogy „egy napon nyersanyag bányászat nélkül fognak készülni az iPhoneok és MacBookok”. A 2019-es bejelentéskor adós maradt a céldátummal.

A netes óriásoknak lenne anyagi forrásuk a célok eléréséhez. Egyrészt horribilis a bevételük és a nyereségük. A Microsoft tavaly 126 milliárd dollár árbevétel mellett 39 milliárd profitot termelt! Másrészt, mert ezekhez mérten minimális adót fizetnek. Európai adóoptimalizálási trükkjeikkel rendszeresen botrányokról gondoskodnak.

Az ambiciózus vállalások és teljesített célok alkotta képet árnyalja, hogy eddig a károsanyag kibocsátásuk csökkentését javarészt vásárlásokkal érték el a CO2 kereskedelem nemzetközi rendszerében (REC-System).

A szerverközpontok tehát nem azért lettek zöldebbek, mert kevesebb energiát használnak,

vagy, mert nagyobb részben megújuló energiaforrásokból üzemeltetik őket, hanem mert a vállalatok ökoáramot vásároltak a világ valamelyik energiatőzsdéjén.