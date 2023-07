Gyengélkedik a kínai gazdaság, az új jegybankelnöknek kell csodát tennie

A kínai gazdaság gyenge növekedéssel küzd, ezért a központi bank vezetésével a korábbi alelnököt, Pan Gongshenget bízták meg, akinek várhatóan nem lesz könnyű dolga.

A Kommunista Párt nemrég nevezte ki Pant a központi bank párttitkárává, ami már az előléptetését jelezte. A 60 éves férfi Yi Gangot váltja a világ egyik legerősebb jegybankjának élén, aki 2018 óta vezette azt. Már régóta sejteni lehetett, hogy a 65 éves Yi esetleg nyugdíjba vonul. Ő piacbarát reformok mellett kampányolt.

Pan, aki eddig a központi bank alelnöke volt, nehéz feladat előtt áll új munkakörében. Meg kell állítania a nemzeti valuta, a jüan leértékelődését, valamint az ingatlanpiaci válságot. A defláció veszélyének növekedése, valamint számos régió hatalmas adósságállománya is kockázatnak számít a világ USA után második legnagyobb gazdasága számára.

“Pénzügyi rendszerünk számos belső és külső stresszel néz szembe” – mondta a Renmin Egyetem Kínai Tőkepiaci Kutatóintézetének társdékánja, Zhao Xijun. “De Pan széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ilyen kihívások kezelésében” – tette hozzá a Spiegel beszámolója szerint.

Pan kulcsszerepet játszott az állami tulajdonú Industrial and Commercial Bank of China és a Agricultural Bank of China szerkezetátalakításában és tőzsdei bevezetésében, mielőtt 2012-ben a központi bank helyettes kormányzója lett. 2016 óta a devizahiteles szabályozó hatóság vezetője is, amely a világ legnagyobb, mintegy 3,2 billió dolláros devizatartalékát kezeli. Pan keményen fellép a devizaspekulánsokkal szemben, és támogatja a kriptovaluták betiltását.

“Pan nagyobb hangsúlyt fog fektetni a kockázatmegelőzésre, mivel kereskedelmi bankokból érkezett, és a kockázatokkal szokott foglalkozni” – mondta Xu Hongcai az államilag támogatott China Association of Policy Science-től. “Nagyobb figyelmet fog fordítani a jüan stabilitására” – emelte ki.

A kínai központi banknak is az a feladata, hogy segítsen a gazdaság stabilizálásában. A bruttó hazai termék (GDP) április és június között negyedéves összehasonlításban mindössze 0,8 százalékkal nőtt. Ez egyértelműen elmaradt az első negyedév 2,2 százalékos eredményétől. Ráadásul a fiatalok munkanélkülisége rekordmagas.